Un texte véhiculé sur internet avance que pour se protéger du coronavirus, il est conseillé de boire des boissons chaudes, ou encore, de faire des gargarismes de solution désinfectante. Des conseils pratiques simples tentants et rassurants mais qui n'ont aucun effet sur le nouveau virus.

Le texte intitulé "On n'arrête pas le virus avec la panique mais avec l'intelligence" traduit de l'italien circule depuis quelques jours par mail, et sur les réseaux sociaux, voire même dans la presse. Le texte stipule qu'il provient "d'un chercheur de Shenzhen transféré à Wuhan pour collaborer avec la task force contre l'épidémie de Coronavirus".

Le texte donne différents conseils de bon sens à suivre, comme la recommandation de "social distancing" d'un mètre entre chaque personne. Il insiste aussi sur l'importance de bien se laver les mains après avoir touché une poignée de porte.

Pour se prémunir du coronavirus, il y est aussi conseillé de boire des boissons chaudes, comme du thé ou simplement de l'eau. Ou encore, de faire des gargarismes de solution désinfectante. Ces conseils pratiques simples très tentants mais qui n'ont en réalité aucun effet sur le nouveau virus.

En voici quelques extraits : "Important à savoir : le virus ne résiste pas à la chaleur et il meurt s'il est exposé à des températures de 26, 27 degrés. Il est donc très important de consommer durant la journée toutes les boissons chaudes possibles, comme le thé, tisane, bouillon, soupes, ou simplement de l'eau chaude. Le liquide chaud neutralise le virus et il n'est pas difficile de les absorber."

Ce qui étonne et sème le doute parmi les innombrables fake news relayées sur le COVID-19, c'est la source en apparence scientifique du texte. Il est en effet relayé par un médecin, la docteure italienne Lidia Rota Vender et a été publié sur un site italien sérieux trombosi.org, une association de lutte contre les maladies cardio-vasculaires présidée par le docteur Lidia Rota Vender elle-même.

"Cela ne sert à rien"

Même si boire un bon thé chaud ou faire un gargarisme n'est, en soi, pas néfastes pour la santé et peut même apporter un certain réconfort, ces conseils pour lutter contre le COVID-19 sont en réalité infondés, explique Les Décodeurs du Monde, dont l'équipe rédactionnelle a tenté de contacter la médecin à l'origine de la diffusion de ce texte sans réponse pour l'instant.

"Cela ne sert à rien", tranche Anne Goffard, virologue au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, interviewée par le média français. Cette spécialiste des coronavirus concède que "certains virus sont sensibles à l'humidité et à certains niveaux de température", mais les connaissances sur le SARS-CoV-2 sont encore limitées à ce stade.

Rien ne permet donc d'affirmer qu'une température de 26 ou 27 degrés suffirait à "tuer" le virus. En Iran, au Qatar, aux Emirats arabes unis ou au Nigeria, on constate que le Covid-19 circule, se moquant visiblement des températures. Tout comme à Singapour, au climat tropical et chaud toute l'année, et à Hong Kong, territoire où la température reste stable. Le COVID-19 circule pour le moment aussi en Australie avec une centaine de cas confirmés. Les températures dépassent allègrement les 30 degrés dans la plupart des régions de ce pays. Les premières recherches, comparant des régions chinoises aux climats différents, indiquent pour leur part que la température et l'humidité ont peu d'impact sur la transmissibilité du virus.

Autre conseil évoqué dans ce texte : effectuer des gargarismes avec une solution désinfectante en cas de gorge irritée. "Cela relève de l'effet placebo", explique Anne Goffard. La spécialiste préconise plutôt de "se moucher pour éliminer les cellules infectées", et d'adopter les fameux "gestes barrières" qui visent à limiter la propagation du virus.

