Les symptômes d'un rhume, d'une grippe ou d'une infection au COVID-19 sont assez similaires. Voici des outils pour tenter de les distinguer.

En cette période d'épidémie de coronavirus, de nombreuses personnes se posent des questions sur leur état de santé. Comment savoir si un nez qui coule, une gorge irritée et des courbatures, avec ou sans fièvre sont les symptômes d'une infection au coronavirus, de la grippe ou plutôt d'un gros refroidissement ? Les symptômes du COVID-19, sont en effet pratiquement impossibles à distinguer de ceux de la grippe, selon les experts de la santé, et peuvent aller de légers et même presque inaperçus pour certaines personnes à graves et mortels pour d'autres. Les scientifiques ne peuvent pas encore expliquer pourquoi, mais des réactions aussi variées se produisent également avec d'autres maladies virales. La communauté scientifique commence toutefois à distinguer certains signes révélateurs pour distinguer les différents virus. Le site américain Medium spécialisé en santé et en bien-être a publié un tableau comparatif reprenant de façon détaillée les symptômes les plus fréquents de quatre virus - rhume ("cold"), grippe ("flu"), gastro-entérite ("norovirus") et coronavirus ("COVID-19") - susceptibles de toucher un grand nombre d'individus en cette période d'épidémie. Il donne également de précieuses informations sur la période d'incubation du virus, l'apparition des symptômes, et la durée moyenne de la maladie. Unisanté, le Centre Universitaire de Médecine Générale et de Santé Publique de Lausanne en Suisse, a mis en ligne un test - le "coronacheck " - qui évalue le risque d'avoir contracté le coronavirus à l'aide de quelques questions. Le test est mis à jour selon les dernières recommandations concernant le virus. Des chercheurs ont récemment étudié 138 personnes qui avaient été hospitalisées pour une pneumonie après avoir été infectées par le COVID-19 à Wuhan, en Chine. La recherche, publiée dans le magazine scientifique américain JAMA, a révélé des données préliminaires montrant le pourcentage de patients présentant ces symptômes :Il s'agissait dans ce cas de patients présentant des symptômes graves, près de la moitié d'entre eux avaient des problèmes médicaux préexistants, notamment de l'hypertension, du diabète et des maladies cardiaques, de sorte que les chiffres ne représentent peut-être pas la façon dont la maladie se manifeste généralement chez les personnes en bonne santé.Dans d'autres recherches récemment publiées par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, 81 % des 44 672 cas de coronavirus étaient bénins, dont certains présentaient des symptômes ressemblant à ceux d'une grippe mineure et d'autres à ceux d'un petit rhume. Les scientifiques mettent aussi en garde qu'aucune maladie ne se manifeste de la même façon chez chaque personne. Il existe de nombreuses souches différentes de rhume, de grippe et de norovirus ayant des degrés d'impact différents. Parfois, la fièvre n'accompagne pas la grippe, par exemple. Des symptômes rares peuvent aussi se manifester. Les enfants, les personnes âgées et toute personne ayant des problèmes de santé existants peuvent présenter des symptômes plus graves que les autres.