L'étude des selles, qui a littéralement explosé ces temps derniers, fournit un nombre incroyable de nouvelles connaissances. Mais attention aux conclusions hâtives...

Les selles, ce domaine quelque peu tabou, constituent en réalité une source incroyablement riche de vie. Y pullulent des bactéries, des levures, des champignons, des parasites et bien d'autres organismes microbiens que nous avons longtemps considérés comme des ennemis, mais dont la plupart s'avèrent de fort bons amis. Il y a 20 ans, les connaissances dans le domaine étaient rares. Jeroen Raes, professeur à la KU Leuven et au Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), a participé aux toutes premières recherches. " C'était passionnant, raconte-t-il, car chaque question, aussi naïve était-elle, n'avait jamais été étudiée aussi profondément. On découvrait toujours de nouvelles choses. "

...