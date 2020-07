Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

WILMÈS

La première Première. Qui ne devait que passer les plats, évidemment. Mais, au pied du mur, on voit qu'une maçonne vaut bien deux maçons. On vit avec son temps même en Belgique. Le poids de Sophie.

