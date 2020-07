Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

TRISTE

Comme pouvait l'être un petit prince orphelin de mère à 5 ans ; plongé dans l'épreuve de la guerre de 1940 à 10 ans ; déporté en Allemagne à 14 ans, contraint à l'exil aux côtés de son père Léopold III et témoin impuissant de sa descente aux enfers ; roi lui-même à 21 ans. Baudouin au regard éteint est le "roi triste". Jusqu'à la rencontre avec l'amour de sa vie, Fabiola. Qui lui arrache enfin, à 30 ans, une envie de sourire. Trente-trois ans et un refus de signer la loi dépénalisant l'IVG plus tard, décès inopiné : 500 000 Belges devant les grilles du Palais. En larmes, forcément.

> Jacques van Ypersele : "Le roi Baudouin ne supportait pas qu'on parle de son image"

Découvrez tous les autres mots en cliquant sur notre nuage.

TRISTE Comme pouvait l'être un petit prince orphelin de mère à 5 ans ; plongé dans l'épreuve de la guerre de 1940 à 10 ans ; déporté en Allemagne à 14 ans, contraint à l'exil aux côtés de son père Léopold III et témoin impuissant de sa descente aux enfers ; roi lui-même à 21 ans. Baudouin au regard éteint est le "roi triste". Jusqu'à la rencontre avec l'amour de sa vie, Fabiola. Qui lui arrache enfin, à 30 ans, une envie de sourire. Trente-trois ans et un refus de signer la loi dépénalisant l'IVG plus tard, décès inopiné : 500 000 Belges devant les grilles du Palais. En larmes, forcément. > Jacques van Ypersele : "Le roi Baudouin ne supportait pas qu'on parle de son image"Découvrez tous les autres mots en cliquant sur notre nuage.