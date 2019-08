23 août 1939 : Quand Léopold III tenta de sauver l'Europe

"Que la conscience du monde se réveille. Le pire peut encore être arrêté, mais le temps presse." Fière et belle, la voix résonne à travers tous les récepteurs du royaume. C'est mercredi soir, et le roi passe à la radio. Il parle de puissances et de tension, de psychose et de catastrophe, de mort et d'effondrement. Mais aussi de sagesse, d'ordre moral et d'espoir.

Un discours radiodiffusé qui ne retardera pas l'échéance. © Hulton Archive/Getty Images

Dans une ultime tentative, il livre un plaidoyer pour la paix. L'appel est noble, vibrant, pressant. Vain aussi. D'ailleurs, au fond de lui, Léopold sait la guerre inévitable. Avis de tempête sur le continent. En 1936, l'Allemagne a remilitarisé la Rhénanie. En 1938, elle a annexé l'Autriche. En Belgique, on a pris soin de rappeler l'indépendance du pays. Mais c'est plus une mesure de précaution qu'un gage de survie. La plupart des Belges en sont conscients : si l'Europe brûle, ils n'échapperont pas au désastre...

...

