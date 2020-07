Comment la Belgique en est-elle arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui ? Qui a fait quoi, quand, où et comment pour nous y mener ? En voici le récit. Sous forme de lexique. De A à Z. Et en toute décontraction. Décomplexé, au fond.

FÉDÉRALISATION

Terme très instable. Avant, quand on voulait qu'une matière soit envoyée du niveau national au niveau communautaire ou régional, on réclamait sa fédéralisation. Ainsi, on a fédéralisé l'enseignement, la culture, des pans entiers de l'économie, de la santé, de la mobilité, etc. Maintenant, quand on veut qu'une matière soit renvoyée du niveau communautaire ou régional au niveau national, on réclame sa (re)fédéralisation. Ainsi, on voudrait (re)fédéraliser la santé ou la mobilité. Fédéraliser ou refédéraliser, c'est toujours travailler.

