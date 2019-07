Igor Guirkine est l'un des principaux suspects dans le procès du MH17, l'avion de ligne abattu il y a exactement 5 ans au-dessus de l'Ukraine. C'est aussi un des principaux commandants des séparatistes ukrainiens. On dit de lui que c'est un maniaque fou de guerres et qui ne rêve que de rendre à la Russie sa grandeur. Portrait.

Igor 'Strelkov' Guirkine (48 ans) a le regard bleu vif et la moustache fine. Il a beaucoup de groupies. Elles sont nombreuses et à se presser à ses meetings. A leurs yeux, c'est un héros de la guerre de Crimée et de la République populaire autoproclamée de Donetsk (DNR), dans l'est de l'Ukraine. Pourtant, Guirkine a beaucoup perdu de sa superbe. Il est aujourd'hui fauché et ne peut retourner en Ukraine dit De Morgen. L'homme est en effet sous la menace d'un mandat d'arrêt international, lui que l'équipe commune d'enquête (JIT) sur la catastrophe aérienne du MH17 a identifié comme l'un des principaux suspects. La Russie n'extradant pas ses sujets, il n'est plus en sécurité que dans sa ville natale de Moscou.

...