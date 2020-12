Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a reconnu la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle face à Donald Trump, au lendemain de la confirmation des résultats par le collège électoral.

"Le collège électoral a parlé donc je voudrais aujourd'hui féliciter le président élu Joe Biden", a-t-il dit à l'ouverture des débats au Sénat.

M. McConnell, un indéfectible soutien de Trump pendant tout son mandat, est le dirigeant républicain le plus haut placé à entériner la défaite du président sortant, qui continue de dénoncer sans preuve des fraudes massives. "Les grands électeurs se sont réunis hier dans les 50 Etats donc à partir de ce matin, notre pays a officiellement un président élu et une vice-présidente élue", a-t-il déclaré. "Nous étions nombreux à espérer que l'élection présidentielle donne lieu à un résultat différent, mais notre système de gouvernement a des procédures pour déterminer qui sera investi le 20 janvier", a expliqué le chef de la majorité sénatoriale.

Il a salué M. Biden, longtemps sénateur du Delaware, "dévoué au service public pendantde nombreuses années", et sa future vice-présidente Kamala Harris, elle aussi sénatrice. "Au-delà de nos différences, tous les Américains peuvent être fiers que notre nation ait une femme vice-présidente élue pour la toute première fois", s'est réjoui M. McConnell.

Après le scrutin du 3 novembre, il avait soutenu Trump, estimant que celui-ci était "à 100% en droit d'examiner les allégations d'irrégularités et de peser ses options légales", tout en évitant de reprendre à son compte les accusations de fraudes électorales.

