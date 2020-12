Que feront Joe Biden et sa vice-présidente durant les 100 premiers jours de leur mandat, cap symbolique aux États-Unis ? Ils ont livré leurs priorités pour le pays dans une interview à CNN.

Lorsqu'il prêtera serment le mois prochain, Joe Biden demandera aux citoyens américains un geste fort : porter un masque pour ses 100 premiers jours symboliques au pouvoir. C'est le premier appel national de ralliement fait par le président élu. Il a annoncé cette intention lors d'une interview exclusive sur CNN avec la vice-présidente élue Kamala Harris, annonçant un changement de direction radical lorsqu'il succédera au président Donald Trump."Juste 100 jours à porter le masque, pas pour toujours. Cent jours. Et je pense que nous verrons une réduction significative", a déclaré Biden, reconnaissant implicitement que le coronavirus pourrait faire rage à des niveaux encore plus intenses lorsqu'il prendra ses fonctions que le pic - alarmant - actuel.Joe Biden entrera en fonction dans les circonstances les plus extrêmes qu'un président ait connues depuis Roosevelt, avec des maladies et des décès qui sévissent et des millions d'Américains au chômage, affamés ou risquant de perdre leur maison. Son objectif principal : appeler un peuple épuisé à s'unir, dans une cause commune, pour vaincre le virus et sauver l'économie. On peut toutefois se demander si les appels de Biden à l'unité nationale trouveront un écho parmi les personnes qui n'ont pas voté pour lui après les attaques incessantes de Trump sur la légitimité de sa victoire à l'élection présidentielle, note CNN. Mais l'appel à l'action de Biden est peut-être encore plus urgent aujourd'hui, alors que le virus s'installe dans les zones rurales du centre du pays avec des systèmes de santé relativement rudimentaires, qui ont échappé à la première vague d'infection. Son interview laisse entrevoir un changement de cap complet par rapport à l'attitude de Donald Trump face au virus. La pandémie n'a jamais été aussi grave qu'elle ne l'est aujourd'hui aux États-Unis. Pourtant, le président actuel ignore ce chaos, alors qu'il poursuit ses mensonges et affirme que l'élection qu'il a perdue par une large marge a été volée.Joe Biden a indiqué avoir demandé à l'immunologue Anthony Fauci, figure très respectée aux États-Unis, de faire partie de son équipe sur le Covid-19. "Je lui ai demandé de rester dans le rôle qu'il a joué pour de nombreux présidents, et d'être mon principal conseiller médical et de faire partie de l'équipe Covid."Membre de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le coronavirus, le Dr Fauci a fait l'objet de virulentes attaques de la part de Donald Trump. "Les gens en ont marre (d'entendre parler) du Covid", avait-il déclaré mi-octobre. "Les gens disent: laissez-nous tranquilles. Ils en ont marre. Marre d'entendre Fauci et tous ces idiots", avait-il ajouté. "Ce type est un désastre", avait-il encore dit.Joe Biden et les anciens présidents américains Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton se sont dits par ailleurs prêts à se faire vacciner publiquement contre le Covid-19 afin d'encourager leurs concitoyens à en faire de même. Une tribune dans le Washington Post appelait le président élu et sa future vice-présidente à se faire vacciner en direct à la télévision afin de convaincre les sceptiques, nombreux aux États-Unis face à la vitesse de développement des vaccins contre le Covid-19. Interrogé sur le sujet, Joe Biden a dit jeudi qu'il serait "heureux" de se faire vacciner en public dès que le Dr Fauci recommanderait de le faire.Bien que Biden et Harris aient eu des divergences sur toute une série de questions, ils ont montré leur alignement politique au cours de l'entretien à CNN. Depuis le premier jour où Biden lui a demandé de le rejoindre, elle a dit qu'il a été "très clair qu'il veut que je sois la première et la dernière dans la salle" sur les décisions majeures. "Donc sur chaque question qui a un impact sur le peuple américain, je serai une partenaire à part entière", a-t-elle indiqué. Mais quel sera son rôle exact en tant que vice-présidente ? Dirigera-t-elle, par exemple, un groupe de travail Covid-19 comme l'a fait le vice-président Mike Pence ? La position de Joe Biden est claire : il a l'intention de solliciter Harris sur les dossiers les plus urgents à un moment donné, tout comme il l'avait fait pour le président Barack Obama en tant que vice-président. "Quel que soit le besoin le plus urgent auquel je ne puisse répondre, je me tournerai vers elle en toute confiance", a déclaré Biden. "Il n'y a pas une seule décision que j'ai prise sur les collaborateurs ou sur la manière de procéder que je n'ai pas discutée avec Kamala avant."Joe Biden et Kamala Harris ont promis que le ministère de la Justice américaine opèrerait de manière indépendante de la Maison-Blanche sous leur mandat. "Nous n'allons pas dire au ministère de la Justice ce qu'il doit faire", a déclaré Mme Harris. La Maison-Blanche sous Joe Biden fera en sorte que "chaque décision de la Justice, et en particulier du ministère de la Justice soit basée sur la loi et ne soit pas influencée par la politique".Le président élu n'a pas encore choisi de ministre de la Justice, car il met d'abord en place son cabinet, et avant tout les membres en charge de la sécurité nationale, de l'économie et du coronavirus. Il a en outre confié s'inquiéter des informations récentes relatives au souhait du président sortant Donald Trump de s'octroyer une grâce ou de l'étendre à des membres de sa famille par anticipation : "Cela m'inquiète quant au précédent qu'il crée et à la façon dont le reste du monde nous considère comme une nation de lois et de justice."