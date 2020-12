Les Américains ont-ils voté contre Trump, ou pour Biden ? Un nouveau sondage Gallup révèle que le président élu Joe Biden a un taux d'approbation à 55% et un taux de désapprobation à 41%. Le même sondage donne au président Donald Trump une note favorable de 42% et une note défavorable de 57%.

L'élection de 2020, comme presque toutes les élections impliquant un président sortant, a pris la forme d'un référendum sur ce que pensaient les électeurs à l'égard de ce dernier. Mais cette présidentielle n'a pas seulement été un "pour ou contre Donald Trump" : la popularité de son rival a aussi joué. Selon CNN, et au regard de diverses données, le candidat démocrate n'a pas permis à Trump de faire de cette élection un choix du moindre des deux maux.

L'élection de 2020, comme presque toutes les élections impliquant un président sortant, a pris la forme d'un référendum sur ce que pensaient les électeurs à l'égard de ce dernier. Mais cette présidentielle n'a pas seulement été un "pour ou contre Donald Trump" : la popularité de son rival a aussi joué. Selon CNN, et au regard de diverses données, le candidat démocrate n'a pas permis à Trump de faire de cette élection un choix du moindre des deux maux.En effet, Joe Biden est plus populaire que Donald Trump ne l'a jamais été depuis qu'il s'est lancé dans la course à la Maison Blanche en juin 2015.Un coup d'oeil sur l'ensemble des sondages montre que la cote favorable de Trump se situe généralement dans 30-40. Le meilleur ratio obtenu par Trump a été après sa victoire aux élections de 2016. L'opinion lui était favorable 50% dans un sondage Bloomberg News réalisé par Selzer and Company, un score qu'il n'a jamais dépassé ensuite. Biden l'a, quant à lui, atteint à plusieurs reprises. Contrairement à Trump, sa cote favorable de Biden est maintenant généralement supérieure à sa cote défavorable. Le fait que Biden soit plus populaire qu'impopulaire n'est pas anormal. Ce qui est peu commun, c'est que Trump ait été élu malgré son faible taux d'approbation. Ce qui est peut-être encore plus inhabituel, c'est qu'il n'a jamais pu dépasser les 50% pendant sa présidence, ce qui est inédit dans la politique américaine moderne. Le président élu également s'en sort bien mieux que les siens. L'approbation de Biden est relativement élevée par rapport au résultat du Parti démocrate, qui est nettement plus à la traîne. La cote favorable du Parti démocrate n'était que de 45% dans le sondage Gallup. Les candidats démocrates de la Chambre des représentants ont remporté le vote national avec environ 3 points d'écart, tandis que Biden l'a emporté de 4,5 points. C'est l'une des rares fois dans l'histoire où le parti majoritaire à la Chambre a fait moins bien que le candidat à la présidence de son camp qui n'était pas au pouvoir.En revanche, la cote favorable du Parti républicain, à 43%, a pratiquement égalé celle de Trump, à 42%.Cette popularité de Joe Biden s'est également exprimée lors des élections. Au-delà des grands électeurs, déterminés par les États, le candidat démocrate a également remporté le vote populaire, très largement. Sa marge par rapport à Donald Trump est pour l'instant de plus de 7 millions de voix. L'avance de Joe Biden sur Donald Trump est la deuxième plus importante depuis 2000, et est environ deux fois et demie plus importante que l'avance d'Hillary Clinton sur Donald Trump en 2016.Biden a remporté 81.255.933 voix, contre 74.196.153 pour Donald Trump. C'est le plus grand nombre de votes qu'un candidat ait remporté dans l'histoire des États-Unis. Le décompte des votes de Trump fait également de lui le deuxième candidat ayant recueilli le plus de voix dans l'histoire américaine.