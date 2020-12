Depuis peu, le réseau social Twitter signale les posts qui pourraient être des fake news. Depuis le 3 janvier, Trump a reçu 190 signalements, soit 40% de tous ses tweets.

Aux Etats-Unis, un mois après les élections, la transition au pouvoir a bel et bien commencé. La victoire de Joe Biden en qualité de "président élu" a été reconnue par les services généraux de l'administration américaine, permettant à la transition de prendre formellement cours. Le futur président a d'ailleurs commencé à former son équipe.Si l'annonce a été confirmée - donc avalisée - par Donald Trump, ce dernier s'est encore refusé à reconnaître formellement sa défaite aux élections du 3 novembre, espérant toujours que sa position l'emporte in fine. Une position difficilement tenable, même parmi ses proches. Cette semaine, le ministre américain de la Justice Bill Barr a en effet déclaré ne pas avoir constaté "de fraude" suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden.Pour comprendre la position de Donald Trump après les élections, Le Vif a analysé un mois de tweets du président américain. Ils parlent de vaccin, des média, de fêtes de fin d'année mais en très grande majorité d'élections. On peut voir que le terme "élection" revient très souvent dans les tweets du républicain (117 fois pour être précis), en minuscule ou en majuscule. Le terme est évoqué dans deux contextes : pour parler du processus électoral ou pour parler du résultat des élections. Il est principalement associé à une élection qui aurait été "volée", à une élection truquée ou au terme "gagner" (I won the election). Selon lui, de nombreux votes frauduleux ne devraient pas être comptabilisés : un autre thème qui revient très régulièrement dans ses déclarations.Parmi les termes qui reviennent régulièrement, on retrouve "Dominion", un logiciel électoral qui aurait selon lui effacé ou réattribué à son rival des millions de votes qui lui étaient destinés. L'entreprise Dominion Voting Systems s'est défendue dans un communiqué de toute défaillance de son logiciel. Elle évoque des "erreurs humaines" dans le traitement des données de "certains comtés", notamment du Michigan, mais assure que "ces incidents isolés" ont été rapidement réglés.Au-delà des termes utilisés, nous avons également analysé que 40% des tweets de Donald Trump avaient été accompagnés d'un avertissement de Twitter. Avertissements qui mentionnent soit que "différentes sources jugent le résultat différent" ou que "la revendication d'une fraude électorale est disputée". En un mois, Trump a également retweeté 31 fois ses propres posts.