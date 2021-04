Le 8 décembre 2020, Margaret Keenan roule la manche de son tee-shirt à pingouin de Noël. Sous les applaudissements, la nonagénaire britannique reçoit sa première dose de vaccin anti-Covid. 5 mois et un milliard de doses plus tard, on se dirige enfin vers une sortie du cauchemar pandémique. Récit.

Cinq mois après cette première occidentale (la Chine avait entamé sa campagne dès l'automne), un milliard de doses ont été dispensées en une ou deux injections individuelles. La douzaine de vaccins mis au point en à peine plus d'un an est en train de sortir les pays les mieux nantis du cauchemar pandémique.

Cette victoire d'étape sur le coronavirus, qui a tué trois millions d'humains et mis la planète à l'arrêt, reste encore à confirmer face aux nouveaux variants, dont on ignore précisément le degré de résistance aux vaccins, et à la forte inégalité vaccinale entre riches et pauvres qui altère l'idée même d'immunité collective.

Depuis la rieuse Margaret, qui s'avouait "privilégiée" sous l'aiguille, c'est par millions que les épaules se dénudent pour recevoir le précieux sésame avec l'espoir de revoir ses proches, reprendre son activité, sortir, voyager. Revivre, tout simplement.

La vie d'avant

"Je suis venu ici pour retrouver ma vie d'avant", s'enthousiasmait en février Laszlo Cservak, 75 ans, en attendant son tour dans un centre de Budapest.

Après quelques ratés, sur la taille des seringues et celle des congélateurs pour conserver à -70°C les vaccins à ARN messager de Pfizer-BioNtech et Moderna, la machine à piquer s'est rodée et file maintenant à la vitesse de l'éclair.

Stades, cathédrales, écoles, pharmacies, on vaccine partout, à tour de bras et à toute heure ou presque. Au Texas, Mary Donegam attend son tour dans la voiture de sa fille sur un parking, vitre baissée: "j'ai 89 ans et demi et je ne veux pas mourir jeune!", lance-t-elle.

Champion toutes catégories, Israël fête sa liberté retrouvée aux terrasses des cafés. En échange d'un accès rapide à des millions de doses, le pays a offert à Pfizer les données médicales de l'effet du vaccin sur sa population: depuis décembre, 80% des Israéliens de plus de 20 ans ont reçu leurs deux doses et le pays autorise désormais à tomber le masque en public.

Tel Aviv © AFP

Résultat : la semaine passée, 39 morts ont été recensés en Israël, soit 10 fois moins que lors de la semaine la plus meurtrière en janvier (407 morts entre le 25 et le 31 janvier).

Les Etats-Unis suivent de près: après avoir connu l'an passé l'enfer des hôpitaux de campagne dans Central Park, ils ont ouvert lundi la vaccination "à tous" les âges. Et la moitié des Américains ont déjà reçu au moins une injection.

Performance égalée, à son échelle, par le Royaume-Uni avec la moitié des Britanniques (32 millions) "piqués" au moins une fois.

Comparativement, au premier trimestre 2021, l'Union européenne avait reçu 107 millions de doses, tous vaccins confondus, pour une population de 446 millions d'habitants. Un retard relativisé par la patronne de la Commission européenne, Ursula Van der Leyen, qui maintient son objectif: "vacciner 70% des adultes européens d'ici l'été".

Revers et contre-performances

Les plans de campagne des dirigeants de l'UE ont été contrecarrés, il est vrai, par les contre-performances du vaccin européen AstraZeneca: après des difficultés de production, qui ont conduit en février Bruxelles au bord de la crise de nerfs, de rares cas de thromboses, certains mortels, repérés début mars ont altéré la confiance des patients et des autorités.

Plusieurs pays ont suspendu temporairement l'usage du vaccin anglo-suédois sur lequel comptaient aussi de nombreux pays africains, puis en ont restreint l'usage à certaines tranches d'âge. Le Danemark y a carrément renoncé.

Puis le vaccin américain de Johnson & Johnson a connu les mêmes revers avec l'apparition de caillots sanguins chez certains patients. Des cas ultra-limités, mais qui conduisirent de nouveau à appuyer sur "pause". Finalement, l'agence européenne du médicament a jugé, là encore, que les bénéfices dépassaient les risques.

Mais au moment où l'économie américaine redémarre en fanfare, ces retards à l'injection accumulés par l'UE, avec des confinements à rebonds, pourraient coûter 123 milliards d'euros aux Vingt-Sept, selon l'assureur-crédit Euler-Hermes.

Pourtant, malgré quelques atermoiements initiaux attisés par des thèses complotistes - le vaccin anti-Covid accusé d'inoculer la 5G ...- la fébrilité vaccinale s'est bel et bien emparée des populations, qui restent cependant très inégalement servies selon les continents.

Ainsi, le Yémen ou la Libye, deux pays en guerre, viennent tout juste de recevoir leurs premiers vaccins. Et, selon le directeur pour l'Afrique des Centres de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), le Dr John Nkengasong, le continent est aujourd'hui "dans une impasse".

Diplomatie du vaccin

Les 55 États de l'Union africaine (UA) ont reçu 35 millions de doses, pour une population estimée à 1,2 milliard. Résultat, insiste le patron de l'Organisation mondiale de la Santé Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans les pays riches, une personne sur quatre est vaccinée, contre une sur 500 dans un pays pauvre.

Cette inégalité vaccinale risque de coûter cher.

Malgré le programme Covax, partenariat public-privé géré par l'OMS qui doit garantir l'égalité d'accès aux vaccins, des difficultés de financement ont limité au 15 avril les livraisons à environ 38 millions de doses à 113 pays.

Par solidarité avec les plus démunis, la jeune militante du climat Greta Thunberg a annoncé qu'elle refusait de se faire vacciner et offert 100.000 euros à Covax.

La Chine et la Russie s'activent de leur côté sur le front de la "diplomatie du vaccin", nouvelle version du "soft power" à coup de seringues. Pékin, en première ligne, multiplie les annonces de dons, faisant de la Serbie la championne de la vaccination anti-Covid en Europe!

Mais plus personne ne parie sur une "immunité collective" d'ici la fin de l'année. Car pendant que les Californiens retrouvent - "la larme à l'oeil", confie Lucia, quadragénaire de Los Angeles - les parcs d'attraction, en Inde les crématoriums peinent à absorber les 2.000 morts quotidiens et au Brésil, on enterre jour et nuit dans le plus grand cimetière de Sao Paulo.

