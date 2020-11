Dans son discours, Trump a dénoncé une fraude "envers le peuple américain". "J'irai à la Cour suprême. Nous voulons arrêter le dépouillement."

Alors que Joe Biden s'est déjà exprimé en se disant confiant pour la victoire, Donald Trump a pris la parole pour commenter les résultats, très serrés.

> Tous les résultats en direct, Etat par Etat, dans notre carte interactive

"C'est la conférence de presse la plus tardive que j'ai eu. Je veux remercier le peuple américain" a expliqué le président américain. "Des millions de gens ont voté pour nous. Certains essayent de discréditer ces gens et je ne laisserai pas faire. Je veux remercier ma femme et toute ma famille. Nous étions prêts pour une grande fête,pour célébrer un tel succès. Nous avons gagner des états que nous ne pensions pas gagner: la Floride, l'Ohio, le Texas et les résultats sont phénoménaux. Nous sommes en avance. Ils ne pourront jamais nous rattraper. Et si vous avez bien regardé, en Arizona il y a encore des possiblités et quelqu'un a décidé que la victoire était pour eux. C'est tout à fait possible de renverser ça."

"Une fraude"

Le président a ensuite énuméré les états encore en balance en expliquant l'avance qu'il avait.

Trump annonce également gagner la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. "Ce n'est pas proche, c'est presque impossible de rattraper ça." "On a eu une nuit extraordinaire. Les marges sont importantes."

"Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner alors ils vont devant les tribunaux. C'est une fraude envers le peuple américain. J'irai à la Cour suprême. Nous voulons arrêter le dépouillement."

Donald Trump a ensuite donné la parole à son vice-président Mike Pence: "Le droit de vote est au centre de notre démocratie et nous allons défendre l'intégrité du vote. Mais je suis convaincu que nous sommes sur la voie de la victoire et que nous allons donner sa grandeur à l'Amérique encore une fois."

> Suivre les élections américaines en direct

Alors que Joe Biden s'est déjà exprimé en se disant confiant pour la victoire, Donald Trump a pris la parole pour commenter les résultats, très serrés. > Tous les résultats en direct, Etat par Etat, dans notre carte interactive"C'est la conférence de presse la plus tardive que j'ai eu. Je veux remercier le peuple américain" a expliqué le président américain. "Des millions de gens ont voté pour nous. Certains essayent de discréditer ces gens et je ne laisserai pas faire. Je veux remercier ma femme et toute ma famille. Nous étions prêts pour une grande fête,pour célébrer un tel succès. Nous avons gagner des états que nous ne pensions pas gagner: la Floride, l'Ohio, le Texas et les résultats sont phénoménaux. Nous sommes en avance. Ils ne pourront jamais nous rattraper. Et si vous avez bien regardé, en Arizona il y a encore des possiblités et quelqu'un a décidé que la victoire était pour eux. C'est tout à fait possible de renverser ça."Le président a ensuite énuméré les états encore en balance en expliquant l'avance qu'il avait. Trump annonce également gagner la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. "Ce n'est pas proche, c'est presque impossible de rattraper ça." "On a eu une nuit extraordinaire. Les marges sont importantes.""Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner alors ils vont devant les tribunaux. C'est une fraude envers le peuple américain. J'irai à la Cour suprême. Nous voulons arrêter le dépouillement."Donald Trump a ensuite donné la parole à son vice-président Mike Pence: "Le droit de vote est au centre de notre démocratie et nous allons défendre l'intégrité du vote. Mais je suis convaincu que nous sommes sur la voie de la victoire et que nous allons donner sa grandeur à l'Amérique encore une fois."> Suivre les élections américaines en direct