Joe Biden a pris la parole depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware.

"Nous savions que ça allait durer" a expliqué Joe Biden alors que les résultats ne sont pas encore validés dans tous les Etats et que les deux candidats sont au coude-à-coude. "Mais nous nous sentons bien par rapport à où on en est. Nous pensons être en bonne voie pour remporter ces élections. Gardez la foi, nous allons gagner!" a lancé l'ancien vice-président américain devant des partisans réunis en "drive-in" dans son fief de Wilmington, dans le Delaware.

"On devra être patient avant que le travail soit fini et nous attendrons jusqu'à ce que chaque vote soit comptabilisé mais nous nous sentons bien par rapport à là où on est. Nous allons gagner la Pennsylvanie. Cela peut prendre un peu de temps mais je suis optimiste sur l'issue de cette élection . Je veux vous remercier de vous être déplacés pour aller voter. Merci à tous mes supporters à Delaware et partout dans le pays."

