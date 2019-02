Sommet Trump-Kim: l'ONU espère une poursuite des discussions

L'ONU espère que les discussions vont se poursuivre entre les Etats-Unis et la Corée du Nord pour parvenir à une "paix durable et une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne", a déclaré jeudi son porte-parole, Stéphane Dujarric.