Le gouvernement fédéral a décidé jeudi de mettre fin à la présence militaire belge à Islamabad, la capitale pakistainaise, où un détachement composé d'une centaine de militaires et de deux avions de transport C-130 Hercules avait été maintenu après l'évacuation de plus de 1.400 personnes de Kaboul, ont annoncé les trois départements concernés.

"Le gouvernement a décidé que la présence de militaires belges et de ces deux avions de transport C-130 à Islamabad dans le cadre de l'opération NEO ("non-combatant evacuation operation", ndlr) Red Kite n'est plus nécessaire", ont indiqué le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères, le ministère de la Défense et le secrétariat d'État à l'Asile et à la Migration dans un communiqué commun.

"Les quelque cent militaires et les deux avions de transport, qui étaient restés à Islamabad comme unité de réserve à la demande du gouvernement, rentrent en Belgique", précise le texte.

