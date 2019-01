RDC : Le parti de Tshisekedi " kabilisé " pour de bon ?

Résignation de la majorité de la population congolaise et embarras de la communauté internationale : telles sont, en substance, les réactions en République démocratique du Congo et à l'étranger après la publication des résultats des élections du 30 décembre dernier, jugés peu crédibles par la plupart des observateurs. La Commission électorale (Ceni) a proclamé Félix Tshisekedi, alias " Fatshi ", vainqueur de la présidentielle avec 38,57 % des voix. Le fils d'Etienne, fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), devance l'autre opposant, Martin Fayulu (34,8 %), et le candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary (23,8 %). Selon Fayulu, ces résultats n'ont rien à voir avec la " vérité des urnes ". Le candidat de la coalition Lamuka, donné largement favori dans la course à la présidence, estime avoir recueilli 61,51 % des voix, contre seulement 18,86 % pour Tshisekedi.

...