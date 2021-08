Au quatrième jour de l'opération Red Kite, les premiers rapatriés belges sont arrivés à l'aéroport de Melsbroek en toute sécurité. Ils ont immédiatement été amenés au quartier militaire de Peutie pour des contrôles d'identité et médicaux. Au total, environ 400 personnes devraient être transportées jusqu'en Belgique aujourd'hui. Mais comment se déroule cette opération?

Lundi 23 août, jour J : après un démarrage lent et difficile - seule une soixantaine de personnes avaient pu être rapatriées depuis Kaboul vendredi soir - l'opération Red Kite s'accélère ce lundi. Deux avions ont décollé d'Islamabad dans la nuit de dimanche à lundi avec, à leur bord, environ 400 personnes, pour atterrir en Belgique ce lundi matin. Le premier avion vient d'arriver à l'aéroport militaire de Melsbroeck.

Un avion civil de la compagnie Air Belgium s'est posé lundi à 8h27 sur le tarmac de l'aéroport militaire de Melsbroek en provenance d'Islamabad, capitale du Pakistan. Il transporte des Belges et leurs ayant droits exfiltrés de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. Un avion militaire le suivra de peu.

Les premiers passagers ont été emmenés directement dans des bus sous escorte policière vers la caserne militaire de Peutie pour des contrôles d'identité et médicaux, dont un test PCR pour le Covid-19.

Un soulagement pour ces nombreux Belges coincés jusqu'ici en Afghanistan. Mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer la sécurité de tous : "Nous continuerons de tout faire pour soustraire autant de personnes que possible d'une situation très menaçante ", s'exprimait sur Twitter la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmes.

De eerste bussen met gerepatrieerden zijn aangekomen in het militaire kwartier van Peutie / Les premiers bus transportant des rapatriés sont arrivés au quartier militaire de Peutie pic.twitter.com/O1LS6AkMOn — Belgian Defence (@BelgiumDefence) August 23, 2021

Het eerste toestel is zojuist geland op de militaire luchthaven van Melsbroek / Le premier avion vient d'atterrir à Melsbroek pic.twitter.com/Z4aoTY55qp — Belgian Defence (@BelgiumDefence) August 23, 2021

Qui est rapatrié en Belgique ?

L'opération Red Kite a été lancée par le gouvernement fédéral pour permettre à des centaines de personnes de quitter l'Afghanistan, tombée aux mains des talibans. Mais qui sont ces personnes ? Les Belges, avant tout, et leurs 'ayants droit' - c'est-à-dire conjoint ou enfants n'ayant pas la nationalité belge.

Elle vise aussi des Afghans qui ont travaillé pour la Belgique, notamment les interprètes, ou pour des organisations internationales humanitaires et de défense des droits humains. "Ils devront le démontrer par des preuves documentaires, telles que des contrats ", a indiqué le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) ce matin sur Radio 1. " Il y a une représentation consulaire à Kaboul pour s'assurer que les personnes qui prennent l'avion sont bien sur notre liste. Ces personnes ont été contrôlées par les différents services de sécurité de notre pays. Nous devons nous assurer que sur le terrain, dans le chaos, tout le monde puisse monter dans l'avion le plus facilement possible. "

Après leur retour en Belgique, toutes ces personnes seront ensuite emmenées à la caserne militaire de Peutie (Vilvoorde) pour des contrôles d'identité et médicaux (Ndlr : testing covid) avant d'être réparties en fonction de leur statut. La Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS- militaire) effectueront également des contrôles.

Des Belges bloqués à Kaboul ?

À bord de ces deux avions, on retrouve les 250 personnes rapatriées jusqu'au Pakistan samedi - dont 93 Belges et ayant-droits -, ainsi que les 175 personnes évacuées ce dimanche - dont 136 Belges (hommes, femmes et enfants) mais aussi des Néerlandais et un diplomate américain. Pour autant, tous les Belges ne sont pas parvenus à prendre ces premiers avions. Certains seraient même encore bloqués à Kaboul, selon des images envoyées à RTL.

Dans une vidéo, on aperçoit un groupe composé d'une septantaine de personnes, qui brandissent des drapeaux noir-jaune-rouge. Ils lancent un appel à l'aide aux autorités : "Certains ont des papiers, mais pas toute leur famille. Vous devez penser à eux aussi. Ils n'ont personne pour les aider et leur vie est en danger. S'il vous plaît".

Interrogée par la chaîne de télévision, Sophie Wilmes s'exprimait sur la situation ce dimanche : "J'ai demandé que le contact soit pris avec ces personnes, pour pouvoir exactement les identifier. Et voir évidemment ce qu'il est possible de faire avec nos partenaires américains pour les diriger vers les portes d'entrée. Effectivement, ce trajet est difficile. On doit fendre des foules avec des milliers de personnes qui s'amassent."

4e jour de l’opération #RedKite. Ce matin, les premiers vols belges atterrissent à Bruxelles. À #Kaboul, 4 vols d’évacuation sont prévus.

La situation reste volatile. Merci à tous pour les inlassables efforts. @DedonderLudivin @SammyMahdi — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) August 23, 2021

Un accès difficile à l'aéroport

Au vu du chaos qui règne encore dans le pays, il est très difficile pour les Belges et les Afghans de se rendre à l'aéroport. Les talibans contrôlent en effet toutes les routes d'accès. "Sur la base des informations dont nous disposons actuellement, les Européens ont un peu plus de facilité à passer à travers [ces zones de contrôle]. Mais pour les Afghans, il reste très difficile d'atteindre l'aéroport", s'inquiétait Sammy Mahdi ce matin sur Radio1.

Pour autant, le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration ne rejette pas entièrement la faute sur les États-Unis. L'Union européenne a également sa part de responsabilité dans ce chaos, mais également les autorités belges. "Afin de pouvoir récupérer nos compatriotes en toute sécurité, nous devons demander aux Américains de bien contrôler l'aéroport. Cela en dit long sur l'Union européenne. Cela en dit également long sur le fait que nous n'investissons pas suffisamment dans notre sécurité ici, mais aussi en Afghanistan", déclarait-il à VTM Nieuws.

Un avis partagé par le Premier ministre Alexander De Croo, qui estime qu'une "meilleure coopération de l'UE est nécessaire". Chaque pays organise ses propres évacuations, sans coordination quelconque. "C'est à une époque comme maintenant, où tout est très chaotique et dangereux, que les pays européens doivent avoir un système de coordination et d'entraide ", ajoute-t-il.

Voor Afghaanse activisten, tolken en medewerkers van internationale organisaties blijkt toegang tot luchthaven nog veel moeilijker te zijn. We blijven pleiten voor doorgang om jullie daar weg te krijgen 🙏 #RedKite — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) August 21, 2021

Pas de problèmes

Si pour l'instant, l'opération Red Kite se déroule sans incident, il ne faut pas baisser la garde, insiste la ministre des Affaires étrangères. "L'immobilisme est difficile, donc voilà, nous on continue à travailler, jour après jour. On continue à prévoir des avions charters d'Islamabad à Bruxelles pour sortir les gens du Pakistan. Et nous suivons la situation sécuritaire de près. Nous nous parons à toute éventualité", a-t-elle confié à RTL.

Si tout se passe bien, quatre vols d'évacuation entre Kaboul et Islamabad opérés par des avions de la Défense belge sont prévus ce lundi.

