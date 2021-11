Le nouveau variant Omicron du coronavirus présente "un risque très élevé" au niveau mondial a mis en garde l'OMS lundi, tout en soulignant les nombreuses incertitudes qui entourent encore la dangerosité et la transmissibilité du variant.

"A ce jour, aucun décès associé au variant Omicron n'a été rapporté", souligne l'Organisation dans un document technique publié lundi, qui donne également des conseils aux autorités pour tenter de juguler la diffusion du nouveau variant.

"Etant donné les mutations qui pourraient conférer un potentiel d'échappement à la réponse immunitaire tout comme possiblement donner un avantage en termes de transmissibilité, la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial est élevée", indique l'organisation alors que la liste du nombre de pays où il est détecté ne cesse de s'allonger, après des premiers cas repérés en Afrique australe en novembre.

"En fonctions de ces caractéristiques, il pourrait y avoir de futurs pics de Covid-19, qui pourraient avoir des conséquences sévères en fonction de différents facteurs et en particulier où ces pics se produiraient", a ajouté l'OMS, qui avait dès vendredi classé le variant comme "préoccupant".

L'organisation souligne toutefois que de nombreuses inconnues demeurent sur ce variant: sa contagiosité, savoir si elle est inhérente aux mutations constatées ou si elle relève du fait que ce variant sait mieux échapper à la réponse immunitaire; le niveau de protection conféré par les vaccins anti-Covid existants en termes de contagiosité et sévérité de la maladie; si le variant provoque des symptômes plus graves.

Un premier cas du variant Omicron détecté en Autriche "Nous avons maintenant les résultats qu'il nous faut pour pouvoir confirmer" que le cas suspect détecté samedi "est de manière sûre" ce variant B.1.1.529, a déclaré à l'agence APA le ministère de la Santé. Les autorités régionales de santé du Tyrol avaient indiqué samedi soupçonner un cas de contamination au variant Omicron sur une personne sans symptômes. Vendredi, l'Autriche a fermé ses frontières aux voyageurs venant de sept pays d'Afrique australe en raison de la détection en Afrique du Sud du variant Omicron, qui présente un "risque très élevé" selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), même si "aucun décès" ne lui a été imputé pour l'instant. Selon l'OMS, plusieurs semaines pourraient être nécessaires pour déterminer les changements provoqués par Omicron en terme de contagiosité et de gravité de la maladie, ainsi que ses implications concernant les vaccins, les tests et les traitements. La variant Omicron a déjà été détecté dans plusieurs pays, notamment en Europe.

