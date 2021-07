A partir de ce mercredi, les tests PCR deviennent payants en France. Nos voisins faisaient jusqu'ici exception en la matière.

A partir de ce mercredi, changement pour les Belges qui doivent effectuer un test PCR ou antigénique en France : ils deviennent payants pour tous les touristes étrangers. "C'est une question de réciprocité, sachant que ces tests sont payants dans la plupart des pays pour les Français qui voyagent", avait expliqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal fin juin. Un changement pour les frontaliers qui continuaient de passer la frontière pour effectuer leurs tests. Mais pas que. Vous pourriez devoir effectuer un test en France principalement si vous y restez plus que la durée de validité de votre test et que vous devez passer une autre frontière par la suite. Exemple : Jean-François démarre mercredi de Belgique pour aller en Espagne en voiture. Il n'a pas encore reçu sa deuxième dose de vaccin et doit donc présenter un test PCR de moins de 72h pour entrer en France. Il a pris son rendez-vous de test le lundi avant son départ pour être certain d'avoir ses résultats à temps. Lors de son arrivée en France, son test a donc déjà 36 heures. Sur la route, il a prévu de visiter Bordeaux, et d'y rester quelques jours avant de repartir. Son test ne sera donc plus valide pour entrer en Espagne. En effet, il doit être effectué moins de 48h avant l'entrée dans le pays. Il devra donc refaire un test PCR en France. L'Italie exige également un test de moins de 48h.Bon à savoir également, les résultats sont plus rapides en France et des tests antigéniques peuvent être effectués en pharmacie. "Il faut compter 30 minutes et 29 euros pour un test antigénique disponible en pharmacie, 49 euros et quelques heures seulement pour un test PCR", nous explique Géraldine Verhelst, agente de voyage à Mouscron. En Belgique, il faut compter dans les 24 heures, 36 heures maximum, en fonction des laboratoires. Vous pourrez trouver les lieux de dépistage grâce au lien suivant.La France n'est pas le seul pays à faire payer ses tests PCR, Le Vif fait un point non-exhaustif sur les prix d'un test test antigénique et PCR dans vos principales destinations de voyage. Si l'on reprend le cas de Jean-François, il devra également effectuer un test PCR ou antigénique en Espagne lors de son retour en Belgique, pour pouvoir repasser par la France. Espagne : l'Espagne pratique des tarifs élevés. Il faut compter 100 euros en moyenne pour un test PCR, mais le prix peut monter jusqu'à 150 euros. Comptez entre 30 et 45 euros pour un test antigénique. Les résultats des tests antigéniques sont communiqués entre 30 minutes et 2 heures ; pour les tests PCR, entre 3 et 48 heures.Grèce : la Grèce a fixé un prix unique pour limiter l'envolée des prix des tests. Un test PCR coûte 60 euros et un antigénique 20 euros.Italie : le prix varie entre 50 à 100 euros selon les laboratoires ou si l'on souhaite un résultat rapide, comptez 20 euros pour un test antigénique. Vous trouverez ici la liste officielle des laboratoires en Italie.Portugal : 60 euros dans les centres de la Croix-Rouge, aux environs de 100 euros dans les laboratoires privés. Moins de 20 euros pour un test antigénique.Croatie : le site officiel Koronavirus.hr annonce des prix différents en fonction des centres, entre 65 euros et 133 euros. Pour les tests antigéniques, comptez une trentaine d'euros.Allemagne : en fonction du fournisseur (Centogene, Ecocare et Coronatest), le prix oscille entre 50 et 150 euros pour un PCR. Chaque Länder met aussi des aides variables en place puisque le test est par exemple gratuit en Bavière. Des mesures spécifiques sont également en place pour les tests antigéniques. Vous trouverez les endroits où vous faire tester ici.Autriche : le prix peut passer du simple au double, 75 euros pour un test PCR de base, 150 euros pour un test PCR avec un résultat rapide. Le prix du test antigénique se situe autour de 30 euros. A Vienne, il est également possible de recevoir un test PCR gratuit. Cliquer sur les liens pour savoir où passer les tests.Luxembourg : un prix fixe à 59,95 euros. Des options jusqu'à 200 euros peuvent être prises pour accélérer les résultats. Le prix du test antigénique est lui fixé à 36 euros. Pays-Bas : entre 80 et 189 euros, pour ceux qui ont besoin d'un résultat très rapide. Moins de 50 euros le test antigénique.Turquie : aux environs de 25 euros dans les hôpitaux publics et les laboratoires et jusqu'à 70 euros dans les hôpitaux privés. Voici la liste des laboratoires officiels. Attention pour pouvoir voyager (et rentrer en Belgique), vous aurez besoin d'un résultat en anglais. Ce que tous les hôpitaux ne fournissent pas.