Les tests de détection du Covid-19 deviendront "payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers" venant en France, a affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal au journal les Echos mis en ligne mercredi soir.

ls seront facturés "à hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques", a ajouté M. Attal, pour qui "c'est une question de réciprocité sachant que ces tests sont payants dans la plupart des pays pour les Français qui voyagent".

M. Attal, qui avait estimé lundi qu'il fallait "s"interroger" sur cette question, a rappelé que "les touristes qui viennent chez nous sont évidemment soumis au pass sanitaire".

Plus largement, la question du déremboursement des tests PCR dits "de confort" "va évidemment se poser pour la rentrée" pour les Français, a-t-il répété.

Le nouveau "pass sanitaire européen" est désormais indispensable pour voyager dans 33 pays du Vieux continent.

Si l'outil sera le même dans les 27 Etats membres de l'Union européenne et six autres pays voisins (Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Suisse), les règles d'entrée et de sortie varient selon les destinations.

Ainsi, pour entrer en France depuis un pays européen, il faut actuellement justifier soit d'un schéma vaccinal complet (deux semaines après la dernière injection, ou quatre pour le vaccin Janssen), soit d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures.

Un délai parfois ramené à 48 heures dans d'autres pays, où un test positif récent (souvent de moins de 6 mois) peut aussi être accepté comme preuve de rétablissement après une infection.

La moitié des Français (33,6 millions de personnes) ont reçu au moins une première injection et un tiers de la population (plus de 22 millions de personnes) est entièrement vaccinée.

Plus de 111.000 personnes sont décédées en France du Covid.

