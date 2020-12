L'UE recommande la reprise du trafic avec le Royaume-Uni pour les "voyages essentiels"

La Commission européenne a recommandé mardi aux Etats membres de l'UE de faciliter la reprise du trafic avec le Royaume-Uni pour les "voyages essentiels" et pour "éviter les ruptures de la chaîne d'approvisionnement". La recommandation, qui vise à permettre à des milliers de citoyens de l'UE et du Royaume-Uni de rentrer chez eux, sera examinée mardi soir par les ambassadeurs des pays membres de l'UE.

Une cinquantaine de pays ont suspendu les arrivées de voyageurs en provenance du Royaume-Uni après la découverte d'une nouvelle variante du coronavirus sur le territoire britannique.

Les restrictions s'étendent parfois à d'autres pays où la nouvelle souche a été détectée, comme l'Afrique du sud et le Danemark.

