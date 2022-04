L'armée russe a lancé la bataille du Donbass. Il est impératif pour Vladimir Poutine d'engranger des "victoires". Car le bilan de deux mois de combats n'est pas à son avantage. Les premiers enseignements du conflit avec l'expert François Heisbourg.

L'armée russe a lancé, le 18 avril, la nouvelle bataille du Donbass, que les experts militaires annoncent comme la réplique des confrontations dévastatrices, en zone de plaines, de la Seconde Guerre mondiale. Premières cibles de cette attaque attendue: les communes de l'ouest de l'oblast de Louhansk qui échappaient encore au contrôle des forces de la république séparatiste. Dans les jours qui ont précédé, la ville de Lviv, à l'ouest du pays, et la capitale, Kiev, ont subi des bombardements dans ce qui avait toutes les allures de représailles inavouées à l'attaque du navire amiral de la flotte de la mer Noire, le Moskva, naufragé le 15 avril à la suite, selon la version russe, d'un accident de bord... La guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase après deux mois de combats, dont François Heisbourg, conseiller principal pour l'Europe de l'International Institute for Strategic Studies (IISS) et auteur du prémonitoire Retour de la guerre (Odile Jacob, 2021), tire les premiers enseignements.

La guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase après deux mois de combats, dont François Heisbourg, conseiller principal pour l'Europe de l'International Institute for Strategic Studies (IISS) et auteur du prémonitoire Retour de la guerre (Odile Jacob, 2021), tire les premiers enseignements. Quel bilan dressez-vous de deux mois d'"opération militaire spéciale" russe en Ukraine? C'est un échec monumental. Aucun des buts de cette guerre n'a été atteint, ni en Ukraine, ni à l'échelle européenne. En termes de pertes militaires, c'est certainement une des opérations les plus désastreuses depuis 1945. Il n'y aura pas de quoi pavoiser à Moscou le 9 mai, à l'occasion de l'anniversaire de la capitulation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. L'Ukraine a atteint son objectif premier, qui était de survivre. Mais le tribut est terrible quand on voit l'état des destructions dans nombre de villes, notamment à Kharkiv bombardée tous les jours. La perte du croiseur Moskva, le 15 avril, est-elle un coup dur pour l'armée russe? C'est une des pires choses qui pouvait lui arriver. Le niveau d'incompétence et d'inhumanité de la marine russe est invraisemblable. Incompétence parce que le bâtiment le plus important de la flotte de la mer Noire, vous devez le protéger, vous vous débrouillez pour en perdre un autre, comme l'avaient fait les Britanniques lors de la guerre des Malouines. Ils ont perdu une palanquée de navires car ils protégeaient leur porte-avions. Et inhumanité parce que les cinq cents marins qui étaient à bord ont été livrés à un sort passablement désagréable. En matière stratégique, cela signifie qu'il n'y aura pas de débarquement russe à Odessa. Les Turcs ont fermé, comme ils en ont le droit dans le cadre des conventions, les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Donc les Russes ne peuvent pas amener du renfort pour remplacer le Moskva. Eux qui ont récupéré la Crimée en 2014 avaient retrouvé l'usage de la base de Sébastopol. Aujourd'hui, ils en sont privés parce que si leurs navires sortent de la rade, ils risquent de se prendre un missile antinavire ukrainien. Tout ça pour ça. Poutine en tant que chef de guerre fait penser à Napoléon III pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Cela ne s'est pas bien terminé. La livraison de nouvelles armes, notamment de la part des Etats-Unis, à l'armée ukrainienne suffira-t-elle pour résister à l'offensive russe dans le Donbass? Vu le niveau de consommation d'armes et de munitions sur le terrain, les Ukrainiens ont un besoin urgent de tous les types d'armes dont ils disposaient à la veille de la guerre, des chars d'assaut, des armes antichar, de l'artillerie, des missiles antinavire. Certes, ils ont pu récupérer une partie notable des chars d'assaut russes, aux alentours de deux cents. Mais cela ne suffit pas. La guerre risque d'être perdue par l'Ukraine si l'effort de soutien à son armée diminue. Le niveau de violence va s'accroître fortement avec la bataille du Donbass. Jusqu'à présent, les Ukrainiens ont été compétents. Toutes choses égales par ailleurs, dans une guerre, c'est celui qui fait le moins de conneries qui gagne. Dans l'accumulation des conneries, les Russes ont quand même été très impressionnants Malheureusement, toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs. La Russie, c'est trois fois la population de l'Ukraine, l'essentiel de l'industrie de défense de l'ex-Union soviétique... Ne faut-il pas se résoudre à considérer que les sanctions occidentales contre Moscou n'ont pas l'effet escompté? Ce n'est pas forcément là où on l'attendait mais les sanctions ont un impact sur l'industrie de guerre russe. On s'aperçoit que celle-ci s'était rendue très dépendante de machines-outils et de composants d'origine occidentale. Ainsi, la principale usine qui produit des chars d'assaut est à l'arrêt parce que le matériel des machines-outils ne répond plus aux besoins. Il n'y a pas de pièces de rechange. En cela, les sanctions donnent des résultats intéressants parce que si les Ukrainiens ont besoin d'armes, les Russes aussi. Et tout ce qui permet de ralentir le rééquipement de leur armée est bon à prendre. Par contre, les sanctions politiques contre le régime, je n'y crois pas trop. Pour le moment, la population russe est assez largement acquise à la guerre livrée en Ukraine. Les sanctions vont peser sur le niveau de vie de la classe moyenne, sur sa capacité à prendre des vacances en Egypte ou à Chypre. Ce n'est pas négligeable. Mais les effets politiques de pareilles sanctions se manifestent en général avec beaucoup de retard. Après la belle unité manifestée au début de la guerre, l'Union européenne ne présente-t-elle pas d'inquiétantes fractures, notamment sur l'élévation du niveau des sanctions? On a un problème, et un seul, à propos des questions énergétiques, c'est l'Allemagne. Elle bloque aujourd'hui tout calendrier clair de réduction et d'interdiction des importations de pétrole et de gaz russes. Un débat très dur s'y déroule, avec une coalition profondément divisée et une population qui, elle, semble assez largement disposée à des mesures beaucoup plus drastiques. Interdire toute importation de pétrole russe d'ici à la fin de l'année est compliqué mais faisable, y compris pour l'Allemagne. Lèvera-t-elle son veto? Il y a des chances que oui. La grosse difficulté réside dans le gaz. Son industrie en est très fortement dépendante. Les Allemands sont maintenant confrontés aux conséquences géopolitiques et économiques de leur politique énergétique complètement folle (NDLR: Berlin a décidé en 2015 de renoncer à l'énergie nucléaire en 2022 ; la prolongation de trois centrales a été rejetée le 8 mars). Pour un Français ou un Belge, c'est facile de dire que les Allemands auraient pu faire des choix plus intelligents. Mais cela ne résout rien. Il faut reconnaître qu'ils font face à un vrai problème. Ce qui me rassure, c'est que la population allemande ne fait pas partie du problème, elle fait partie de la solution. La classe politique, beaucoup moins. Quand l'Europe a dû régler la crise de la dette, la classe politique allemande a traité avec beaucoup de dureté des pays comme la Grèce, en faisant valoir que ses folies monétaires devaient être payées par les Grecs. Maintenant que l' Allemagne doit gérer les conséquences de sa stratégie énergétique, la classe politique prend très mal le fait d'être traitée comme la Grèce l'a été il y a dix ans.Dans ses allocutions aux Parlements, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'hésite pas à mettre les Occidentaux devant leurs contradictions. N'en fait-il pas trop? Cela ne risque-t-il pas de le desservir? On n'en fait jamais trop quand on essaie de sauver son pays de l'extinction. Il faut quand même voir quels sont les enjeux. Pour l'Ukraine, c'est une question de survie. Cela indispose-t-il? Et en indisposant, cela le dessert-il? Je ne crois pas. Volodymyr Zelensky ne s'adresse pas seulement aux parlementaires. Par leur truchement, il s'adresse aux peuples. On le voit en Allemagne. La pression populaire sur la coalition au pouvoir est très forte. C'est à mettre au crédit de la méthode Zelensky. Que nous soyons renvoyés à notre relative impuissance, parfois à notre inconséquence, n'est pas toujours agréable. Serait-il plus efficace en ne le disant pas? La réponse est clairement non. Ce qui se passe en Ukraine relève-t-il d'un Etat-cide, d'un génocide? Il faut se référer aux bonnes sources. La plus complète est l'article de Vladimir Poutine de juillet 2021, qui était titré De l'unité historique des Russes et des Ukrainiens. Ce texte explique pourquoi le peuple ukrainien ne se différencie pas du peuple russe et pourquoi il n'y a pas d'existence politique autonome souveraine possible pour l'Ukraine. Est-ce un Etat-cide, un génocide? Cela dépendra du déroulement de la guerre. Personne n'avait employé le mot de génocide avant la découverte des horreurs à Boutcha. Dieu sait ce que l'on va découvrir à Marioupol. C'est inimaginable. Vous avez vu les images de la ville prises par les Ukrainiens et par les Russes. Ces derniers n'en sont pas avares. Visiblement, cela leur plaît beaucoup de pouvoir faire à Marioupol ce qu'ils y font avec, au centre du jeu, les Tchétchènes qui "défendent la chrétienté et l'orthodoxie". Ce sont dix mille morts, vingt mille morts, quarante mille morts? Je n'en sais rien. Mais ce ne sera pas joli.