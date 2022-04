Frank James, l'homme soupçonné d'avoir tiré mardi dans le métro new-yorkais à l'heure de pointe, faisant 23 blessés dont 10 par balle, a été placé en détention provisoire jeudi, accusé d'avoir "semé la terreur dans toute la ville" par la procureure.

Vêtu d'une ample chemise kaki, le suspect, un Afro-Américain de 62 ans arrêté la veille dans Manhattan, a comparu pour la première fois devant le tribunal fédéral de Brooklyn et écouté les charges qui pèsent contre lui, notamment celle d'"attaque terroriste" qui lui fait maintenant risquer la prison à vie.

Il "a ouvert le feu sur les passagers d'une rame de métro bondée, interrompant leur trajet matinal comme jamais cette ville ne l'avait vu depuis plus de 20 ans", a déclaré la procureure Sara Winik. "Son attaque était préméditée. Elle a été soigneusement planifiée et elle a semé la terreur parmi les victimes et dans toute la ville", a-t-elle ajouté.

Resté silencieux pendant cette brève audience, Frank James a plusieurs fois pris des notes qu'il passait à ses deux avocates. Lors d'une déclaration à la presse, devant le tribunal fédéral, l'une d'elles, Mia Eisner-Grynberg, a mis en garde contre tout "jugement hâtif" de son client, sans dire clairement s'il réfutait être le tireur.

"Ce que nous savons c'est cela: hier, M. James a vu sa photo dans les informations, il a appelé la police pour aider, il a dit où il se trouvait", a-t-elle affirmé. "Souvent, les premières informations de la presse et de la police dans ce genre d'affaires sont inexactes", a-t-elle ajouté, en rappelant que son client avait droit à un "procès équitable".

