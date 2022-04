La police de New York s'est lancée mardi à la poursuite d'un homme portant un masque à gaz qui a semé le chaos dans le métro, à l'heure de pointe du matin, en déclenchant deux engins fumigènes avant d'ouvrir le feu, faisant 23 blessés dont dix par balle.

"Nous avons vraiment eu de la chance que cela n'ait pas été beaucoup plus grave", a souligné la cheffe de la police de New York (NYPD), Keechant Sewell, résumant le soulagement des autorités après cette attaque où le suspect - toujours en fuite 12 heures après la fusillade - a tiré 33 balles dans le métro.

L'attaque s'est produite à 08H24 (12H24 GMT), à l'heure où les rames de métro de la mégapole américaine sont bondées, sur l'une des lignes reliant Brooklyn et Manhattan, a expliqué la cheffe de la police new-yorkaise (NYPD), Keechant Sewell.

"Alors que le train entrait en gare, l'individu a mis un masque à gaz. Il a ensuite ouvert une bonbonne qui était dans son sac et la voiture (du métro) s'est remplie de fumée. Après cela il a commencé à tirer", a décrit la cheffe de la police qui a exclu à ce stade "un acte de terrorisme".

Parmi les victimes, dont aucune n'était en danger de mort selon la police, dix ont été touchées par balle et treize autres dans la bousculade pour sortir du métro ou à cause des inhalations de fumée.

Devant la presse réunie au-dessus de la station de métro de Brooklyn, elle a décrit le suspect comme "un homme noir" mesurant environ "1,65m" et "de forte corpulence", portant un "gilet vert de chantier" et un sweat-shirt à capuche gris. "Cette personne est dangereuse", a mis en garde la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, en appelant la population à la plus grande prudence.

Des photos et vidéos amateurs ont montré des flaques de sang et des personnes gisant sur le plancher d'une rame de métro, ainsi que sur le quai de la station "36th Street", dans l'arrondissement de Brooklyn. Une autre vidéo montre des foules sortant d'une voiture enfumée du métro, au niveau de la station "36th street", au milieu de cris mais sans bousculade.

- "Planifié" -

Selon l'un des passagers, Yav Montano, qui s'exprimait sur CNN, "une grenade à fumée... une bombe a explosé je dirais deux minutes avant que nous arrivions à la station". "On aurait dit que c'était planifié (...). On était coincés dans la voiture (...), il y avait du sang sur le sol. Il y avait beaucoup de sang sur le sol", a ajouté cet homme.

Un porte-parole des pompiers a précisé à l'AFP que des "engins explosifs non déclenchés" avaient été retrouvés sur place.

Selon un tweet de la police, "il n'y a pas d'engins explosifs opérables à l'heure actuelle".

Selon un porte-parole des pompiers, il y a eu "plusieurs tirs", de la fumée et "23 personnes ont été blessées". Un premier bilan faisait état de 13 blessés.

Un important dispositif de sécurité s'est déployé au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue, dans le sud de Brooklyn, tout près du grand cimetière de Greenwood. Des ambulances, véhicules de pompiers et de la police sont arrivés en nombre sur place. Plusieurs écoles de Brooklyn ont annulé toute sortie à l'extérieur de leurs élèves dans l'immédiat.

Epidémie

En visite dans l'Iowa, le président Joe Biden a promis: "Nous ne lâcherons rien tant que nous n'aurons pas trouvé l'auteur du crime".

Lundi, Joe Biden avait annoncé des mesures contre certaines des armes à feu qui prolifèrent aux Etats-Unis, et qui ont tué 45.000 personnes aux Etats-Unis en 2021, suicides inclus, selon l'organisation Gun Violence Archive. Une "épidémie" selon la Maison Blanche.

Cette attaque a eu lieu alors que la ville de New York a été confrontée à une hausse de la criminalité depuis la pandémie de Covid-19.

Elu sur des promesses de sécurité, le nouveau maire démocrate de New York, l'ancien policier Eric Adams, avait lancé fin janvier un plan de lutte contre la prolifération des armes à feu, après la mort de deux policiers tués par balle lors d'une intervention. Mais d'autres drames impliquant des armes à feu ont fait la une des médias depuis. "Nous en avons assez de lire les gros titres sur la criminalité, qu'il s'agisse de fusillades ou de la perte d'une adolescente ou d'un jeune de 13 ans. Cela doit s'arrêter", a lancé la gouverneure, en allusion à plusieurs victimes récentes - dont des enfants - de fusillades ou de balles perdues.

Le maire Eric Adams, qui a contracté le Covid-19 il y a quelques jours, n'a pas pu se rendre sur place.

Pour le premier trimestre 2022 (du 1er janvier à début avril) le nombre de fusillades et coups de feu à New York a augmenté de 260 à 296 par rapport à la même période de 2021, selon des chiffres de la police dévoilés la semaine dernière.

