Le taux de vaccination contre le Covid est inégal en France. Alors que Paris comptent plus de 82% de primo-vaccinés, certains départements n'atteignent pas les 60%.

La France est l'une des destinations les plus prisées pour les vacances des Belges. Alors que l'on s'inquiète de la situation dans certaines régions d'Europe où le variant Delta gagne du terrain, il est également intéressant de se pencher sur celle de nos voisins où les contaminations augmentent fortement dans certains départements. Ce lundi en France, 44,98 millions de personnes avaient reçu au moins une injection (soit 66,7% de la population totale) et 37,5 millions ont un schéma vaccinal complet (soit 55,6% de la population totale). L'objectif du gouvernement français est d'atteindre les 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin août.

Le Vif a analysé le taux de vaccination, département par département. La Ville de Paris est le département où le pourcentage de personnes totalement vaccinées est le plus élevé avec 71,1% de la population (et 82,9% de primo-vacciné). A l'opposé, sept départements comptent moins de 50% d'habitants totalement vaccinés: l'Ain, la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Yvelines, les Alpes-de-Haute-Provence, la Haute-Corse et l'Oise.

Retour de voyage

Actuellement le SPF Affaires Etrangères a classé certaines régions de France métropolitaine en orange. En orange, ni test ni quarantaine n'est obligatoire au retour.

Il s'agit du Nord-Pas de Calais, de la Picardie, de la Bretagne, du Centre-Val de Loire, de la Bourgogne et de la Franche-Comté.

Certaines régions de France métropolitaine sont également actuellement classées en rouge. Le rouge nécessite un test obligatoire pour les voyageurs non-vaccinés le premier ou le deuxième jour après leur retour en Belgique. Si vous êtes négatifs, vous pourrez alors quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat.

Il s'agit de la Corse, l'Ile-de-France, l'Aquitaine, le Limousin, Poitou-Charentes, le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, l'Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Normandie, l'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et le Pays de la Loire.

