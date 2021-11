La France va lier le maintien du pass sanitaire, le document nécessaire pour mener une vie normale au quotidien, à l'injection d'une dose supplémentaire de vaccin contre le Covid-19 pour les plus de 65 ans annonce le président Emmanuel Macron. Il prévoit aussi la construction de réacteurs nucléaires.

Pour les plus de 65 ans, "à partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire", a-t-il déclaré à la télévision, tandis que les contaminations sont reparties à la hausse en France.

Il a également annoncé que la possibilité de se faire injecter cette dose de rappel sera élargie aux personnes de plus de 50 ans à partir du mois prochain, et exhorté les Français qui ne sont pas encore vaccinés à le faire "face au regain de l'épidémie".

Le Pass sanitaire est un document justifiant soit de son statut vaccinal, soit d'un test négatif récent. Il est exigé pour de nombreux actes de la vie courante, comme aller au restaurant, au café, au cinéma, dans certains transports, etc. De nombreux Français se sont désormais habitués à présenter leur téléphone mobile (dans lequel peut être placé le document) au quotidien.

La dose de rappel vise à compenser la perte d'efficacité constatée pour tous les vaccins anti-Covid au cours du temps.

Israël est le premier pays à avoir généralisé fin août la troisième dose à toute la population éligible (à partir de 12 ans).

De nombreux pays européens en préconisent une troisième pour les personnes âgées et les personnes vulnérables.

Au Royaume-Uni, le gouvernement encourage les plus de 50 ans à recevoir une dose de rappel.

En Allemagne, face à l'intense reprise de la pandémie dans le pays, le gouvernement et les régions ont aussi plaidé vendredi pour une généralisation de la troisième dose.

Les autorités de santé françaises n'ont pourtant pas encore donné leur aval à une telle extension mais Emmanuel Macron a expliqué qu'elles avaient été saisies en ce sens.

Relancer la construction de réacteurs nucléaires

La France va relancer la construction de réacteurs nucléaires pour assurer son indépendance énergétique et remplir ses objectifs climatiques. "Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables", a-t-il déclaré à la télévision.

La France, qui tire la majeure partie de son électricité du nucléaire, ne construit actuellement qu'un seul réacteur nucléaire de nouvelle génération, l'EPR de Flamanville (EDF), dont le chantier entrepris en 2007 n'est toujours pas achevé.

La France envisage de construire six EPR supplémentaires et EDF avait remis au printemps un dossier au gouvernement sur la faisabilité et les conditions d'un tel programme. Le président Macron a aussi annoncé récemment des investissements dans un projet de futur petit réacteur (SMR).

"Si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l'étranger, il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergies décarbonées sur notre sol", a déclaré Emmanuel Macron, qui a déjà souligné les avantages de l'énergie nucléaire ces derniers mois, notamment du point de vue climatique.

"Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements au moment où nous allons clôturer la COP 26 à Glasgow", a-t-il assuré, sans fournir plus de précisions sur le calendrier de ces constructions.

Pour les plus de 65 ans, "à partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire", a-t-il déclaré à la télévision, tandis que les contaminations sont reparties à la hausse en France.Il a également annoncé que la possibilité de se faire injecter cette dose de rappel sera élargie aux personnes de plus de 50 ans à partir du mois prochain, et exhorté les Français qui ne sont pas encore vaccinés à le faire "face au regain de l'épidémie".Le Pass sanitaire est un document justifiant soit de son statut vaccinal, soit d'un test négatif récent. Il est exigé pour de nombreux actes de la vie courante, comme aller au restaurant, au café, au cinéma, dans certains transports, etc. De nombreux Français se sont désormais habitués à présenter leur téléphone mobile (dans lequel peut être placé le document) au quotidien.La dose de rappel vise à compenser la perte d'efficacité constatée pour tous les vaccins anti-Covid au cours du temps.Israël est le premier pays à avoir généralisé fin août la troisième dose à toute la population éligible (à partir de 12 ans). De nombreux pays européens en préconisent une troisième pour les personnes âgées et les personnes vulnérables.Au Royaume-Uni, le gouvernement encourage les plus de 50 ans à recevoir une dose de rappel.En Allemagne, face à l'intense reprise de la pandémie dans le pays, le gouvernement et les régions ont aussi plaidé vendredi pour une généralisation de la troisième dose.Les autorités de santé françaises n'ont pourtant pas encore donné leur aval à une telle extension mais Emmanuel Macron a expliqué qu'elles avaient été saisies en ce sens.La France va relancer la construction de réacteurs nucléaires pour assurer son indépendance énergétique et remplir ses objectifs climatiques. "Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables", a-t-il déclaré à la télévision.La France, qui tire la majeure partie de son électricité du nucléaire, ne construit actuellement qu'un seul réacteur nucléaire de nouvelle génération, l'EPR de Flamanville (EDF), dont le chantier entrepris en 2007 n'est toujours pas achevé.La France envisage de construire six EPR supplémentaires et EDF avait remis au printemps un dossier au gouvernement sur la faisabilité et les conditions d'un tel programme. Le président Macron a aussi annoncé récemment des investissements dans un projet de futur petit réacteur (SMR)."Si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l'étranger, il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergies décarbonées sur notre sol", a déclaré Emmanuel Macron, qui a déjà souligné les avantages de l'énergie nucléaire ces derniers mois, notamment du point de vue climatique. "Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements au moment où nous allons clôturer la COP 26 à Glasgow", a-t-il assuré, sans fournir plus de précisions sur le calendrier de ces constructions.