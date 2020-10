La présidentielle américaine devrait se jouer dans dix Etats-clés, susceptibles de basculer d'un parti à l'autre, où Donald Trump et Joe Biden vont multiplier les déplacements jusqu'au 3 novembre pour obtenir les 270 voix du collège électoral nécessaires pour être élu.

En 2016, Donald Trump avait gagné les six principaux Etats cruciaux: Floride, Pennsylvanie, Michigan, Caroline du Nord, Wisconsin et Arizona. Quatre ans plus tard, la Georgie, l'Iowa, l'Ohio et - plus surprenant - le Texas pourraient voter en faveur de Joe Biden, selon le site RealClearPolitics.

Cliquez sur les Etats en jaune pour en apprendre plus sur les enjeux

Texte: AFP/Infographie: Le Vif

En 2016, Donald Trump avait gagné les six principaux Etats cruciaux: Floride, Pennsylvanie, Michigan, Caroline du Nord, Wisconsin et Arizona. Quatre ans plus tard, la Georgie, l'Iowa, l'Ohio et - plus surprenant - le Texas pourraient voter en faveur de Joe Biden, selon le site RealClearPolitics. Cliquez sur les Etats en jaune pour en apprendre plus sur les enjeuxTexte: AFP/Infographie: Le Vif