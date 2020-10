Donald Trump, toujours traité pour le Covid-19, a annoncé qu'il refusait de débattre virtuellement avec son adversaire démocrate Joe Biden, rejetant les nouvelles règles édictées par la commission indépendante chargée d'organiser les débats présidentiels.

"Je ne participerai pas à un débat virtuel", a déclaré le président américain sur la chaîne Fox Business. "Ce n'est pas acceptable", a-t-il ajouté. "Je ne vais pas perdre mon temps dans un débat virtuel. Débattre, ce n'est pas cela", a-t-il ajouté.

La commission organisatrice venait d'annoncer quelques minutes auparavant que le prochain débat se tiendrait comme prévu le 15 octobre, mais que les candidats devraient se trouver dans des lieux séparés après la contamination de Donald Trump par le coronavirus. "Je ne pense pas être contagieux du tout", a clamé le président américain qui a dû être hospitalisé pendant trois jours après la révélation de sa contamination en fin de semaine dernière. Il est rentré lundi à la Maison Blanche, où il est toujours sous étroite surveillance médicale.

Les nouvelles règles du débat présidentiel, qui comprendra un panel d'Américains sélectionnés pour interroger les candidats, ont été décidées afin "de préserver la santé et de garantir la sécurité de tous les participants", a souligné dans un communiqué la commission d'organisation des débats présidentiels.

Trois débats entre Joe Biden et Donald Trump sont en principe prévus avant l'élection du 3 novembre. Le premier a déjà eu lieu le 29 septembre. Les deux autres sont programmés les 15 et 22 octobre. L'équipe de campagne de Donald Trump a suggéré jeudi que le président républicain pourrait tenir un meeting plutôt que débattre avec son adversaire démocrate.

