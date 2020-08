Le président du Conseil européen Charles Michel a convoqué une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des Vingt-sept. Scrutin controversé, manifestations et répression : on fait le point sur la situation au Bélarus.

Une élection contestée

Le dimanche 9 août, un sondage officiel donne au président sortant Alexandre Loukachenko, 65 ans et au pouvoir depuis 1994, près de 80% des voix à l'élection présidentielle. Sa principale adversaire, Svetlana Tikhanovskaïa, 37 ans, qui a remplacé dans la course à la présidentielle son époux, le vidéoblogueur Sergueï Tikhanovski arrêté le 29 mai, réfute ces estimations.

...

Le dimanche 9 août, un sondage officiel donne au président sortant Alexandre Loukachenko, 65 ans et au pouvoir depuis 1994, près de 80% des voix à l'élection présidentielle. Sa principale adversaire, Svetlana Tikhanovskaïa, 37 ans, qui a remplacé dans la course à la présidentielle son époux, le vidéoblogueur Sergueï Tikhanovski arrêté le 29 mai, réfute ces estimations.Le lendemain, les premiers résultats officiels donnent Alexandre Loukachenko vainqueur avec 80% des voix, loin devant Svetlana Tikhanovskaïa créditée de quelque 10%. Cette dernière revendique la victoire et demande à Alexandre Loukachenko de "céder le pouvoir". Malgré les demandes des manifestants, Loukachenko rejette la demande d'organiser une nouvelle élection.La Russie, la Chine et le Venezuela saluent la réélection du chef de l'Etat sortant, mais de nombreux autres pays et l'Union européenne mettent en doute l'honnêteté du scrutin et condamnent la répression des manifestations d'opposition.Svetlana Tikhanovskaïa déclare le 11 août dans une vidéo avoir pris la "décision difficile" de quitter son pays pour la Lituanie. L'agence de presse étatique bélarusse Belta diffuse une vidéo de l'opposante appelant à ne pas "descendre dans la rue", un enregistrement réalisé "sous la pression" selon ses soutiens.Cette semaine, Svetlana Tikhanovskaïa assure dans une vidéo enregistrée depuis la Lituanie, où elle est réfugiée, être prête à devenir "le leader national" et gouverner le pays, rappelant son ambition d'organiser une nouvelle élection présidentielle libre si elle accède au pouvoir. Elle a aussi appelé les autorités à libérer tous les manifestants interpellés la semaine dernière, retirer les forces antiémeutes des rues et enquêter sur ceux ayant ordonné la répression.Dès la nuit de l'élection, des manifestations antigouvernementales ont lieu à travers le pays et sont violemment réprimées, avec des milliers de manifestants arrêtés. Un manifestant est tué dans la capitale par un engin explosif qu'il s'apprêtait à lancer sur les forces de l'ordre, selon la police. Mais la police reconnaît également avoir tiré avec des armes à feu sur des manifestants, présentés comme "agressifs".Les chaînes humaines pacifiques se multiplient, fleurs ou ballons blancs à la main (voir encadré), alors que les témoignages de tortures infligées aux manifestants détenus affluent. Des débrayages commencent dans plusieurs usines pour dénoncer la brutalité de la répression. Le 16 août, des dizaines de milliers de personnes se réunissent à Minsk, le plus grand rassemblement d'opposition de l'histoire du Bélarus. Les autorités annoncent la libération de plus de 2.000 des 6.700 personnes interpellées jusqu'au jeudi 13.Ce lundi, des manifestations sont en cours devant plusieurs usines et le siège de la télévision publique bélarusse à Minsk à l'appel de l'opposition, qui a annoncé une grève générale. Des protestataires brandissant les drapeaux blanc et rouge de l'opposition se sont notamment réunis devant une usine de véhicules lourds (MZKT) où Loukachenko est arrivé en hélicoptère. Des milliers d'employés ont également arrêté le travail dans l'usine de tracteurs de Minsk (MTZ). "Pars!", "Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas", ont scandé les protestataires réunis devant le siège de MZKT.La Russie dénonce de son côté "des tentatives claires d'ingérence étrangère" visant à "déstabiliser la situation" au Bélarus. Le Kremlin s'est dit "confiant" dans une résolution rapide de la crise et montre son soutien au président Alexandre Loukachenko, allié de Moscou. "Les deux parties ont exprimé leur confiance dans une résolution prochaine des problèmes en cours" au Bélarus, a indiqué la présidence russe, après un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Loukachenko.Selon le Kremlin, "le plus important est que ces problèmes ne profitent pas à des forces destructrices cherchant à porter atteinte à la collaboration mutuellement avantageuse" mise en place à travers l'Union entre la Russie et le Bélarus, une alliance existant entre ces deux ex-républiques soviétiques. L'entretien a confirmé l'orientation vers "un renforcement de ces relations d'union correspondant aux intérêts essentiels des peuples frères que sont la Russie et le Bélarus."Le chef d'Etat bélarusse a notamment soutenu que les manifestations mettaient en péril l'Union entre la Russie et le Bélarus. Selon M. Loukachenko, son pays fait face à une "révolution de couleur" - le nom donné par le Kremlin à plusieurs mouvements populaires selon lui soutenus depuis l'étranger qui ont abouti à des changements de pouvoir dans des pays de l'ex-URSS ces 20 dernières années - avec des "éléments d'interférence extérieure." Le pouvoir bélarusse a reçu le soutien de Moscou qui a dénoncé des tentatives d'"ingérence étrangère" visant à déstabiliser le Bélarus, un allié historique de la Russie, malgré des tensions récurrentes entre les deux pays ces dernières années. "Le peuple du Bélarus a le droit de décider de son avenir et d'élire librement son dirigeant. Les violences contre les manifestants sont inacceptables", a commenté le président du Conseil européen Charles Michel. La situation au Bélarus évolue rapidement ces derniers jours et le président du Conseil la suit de près, en contact permanent avec ses collègues du Conseil. L'Union n'est pas prête à reconnaître les résultats des élections présidentielles du 9 août.Mercredi, l'UE a l'intention d'envoyer un message important de solidarité envers la population de ce pays. Elle devrait condamner la violence disproportionnée dont font preuve les autorités de l'État contre des manifestants jugés pacifiques, et en appeler à la libération immédiate et sans condition de tous les personnes détenues illégalement. L'UE s'inquiète aussi des informations faisant état de traitements inhumains et de conditions de détention. Une enquête approfondie et transparente lui apparaît comme une priorité, de même que l'établissement des responsabilités. Elle ne voit de sortie de crise que dans la fin des violences, la désescalade des tensions, le dialogue et l'absence d'interférences extérieures, par allusion à Moscou qui soutient le régime bélarusse.L'Allemagne, qui assure la présidence de l'Union européenne, a menacé d'étendre les sanctions déjà décidées contre des responsables du Bélarus. "Nous voyons aussi la possibilité d'étendre les sanctions à d'autres responsables" du pays, a déclaré à la presse Steffen Seifert, porte-parole d'Angela Merkel, en plaidant pour que l'Organisation pour la sécurité et la coopération (OSCE) soit chargée d'une mission de médiation visant à vérifier les résultats du scrutin. De son côté, le Royaume-Uni a dit refuser les résultats de l'élection du 9 août et vouloir "sanctionner les responsables" de la répression des manifestations. Il a lui aussi réclamé une enquête indépendante de l'OSCE.L'Union européenne avait décidé de sanctionner la répression au Bélarus. Une liste de personnes accusées d'avoir organisé et procédé à la répression au Bélarus va être établie et elle sera soumise pour approbation aux États membres. (avec AFP)