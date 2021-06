Le certificat vert européen est disponible à partir de ce mercredi pour les Belges qui souhaitent se déplacer en Europe. Et pourtant, la date officielle de son lancement n'aura lieu que le 1er juillet. Zoom sur cet outil indispensable pour les voyages à l'étranger.

Pour obtenir le certificat vert européen, il faut télécharger l'application CovidSafeBe, disponible depuis ce mercredi. Pour les personnes qui ne possèdent pas de smartphones, une version papier peut être demandée aux Régions via un call center. Le pass sera alors envoyé par la poste à son destinataire. Le document comptera plusieurs informations : la vaccination (primo-vacciné ou totalement vacciné), la preuve d'un test PCR négatif et sa durée de validité, la preuve d'avoir contracté le Covid dans les onze jours à six mois avec un test PCR négatif.Disponible mais pas encore dans les moeurs ? Avec le certificat européen, il sera possible de voyager partout dès le 1er juillet. Même s'il est disponible dans notre pays depuis ce mercredi, son utilisation n'a pas de valeur légale confie Christopher Barzal au Soir. "Sa disponibilité doit permettre aux Belges d'avoir le temps de vérifier que leurs données sont correctes avant le début de l'été et ne pas être mis sur un fait accompli au 30 juin.", précise-t-il au quotidien. À ce stade, treize pays sur les 27 membres de l'Union européenne utiliseraient la plateforme qui émet les QR code CovidSafe. Il s'agit de l'Autriche, Bulgarie, Croatie, République Tchèque, Danemark, Estonie, Allemagne, Grèce, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Espagne. La Belgique, le Portugal et l'Islande devraient venir allonger cette liste dès ce mercredi. Mais cela ne signifie pas que tous ces pays accepteront le certificat belge. "Cela veut juste dire qu'ils sont prêts, mais ce qu'ils font du certificat, c'est propre à chaque Etat", d'après une source européenne citée par le Soir. Plusieurs pays comme la Grèce, la Croatie ou encore l'Allemagne semblent accepter les citoyens européens avec le certificat Covid Safe pass. L'Espagne demande de remplir un formulaire similaire au coronapass en plus et ce n'est que grâce à ce formulaire que vous obtiendrez le QR code nécessaire. Certains pays se basent sur le principe de réciprocité : accepter le certificat des pays qui acceptent le leur. Pour les personnes qui souhaitent voyager, il faudra rester attentifs aux conseils de voyage par destination, sur le site des Affaires étrangères (www.diplomatie.belgium.be) pour ne manquer aucune information concernant les règles de chaque pays. Validité du Covid Safe pass Les Etats membres ne sont pas encore accordés sur la durée de validité du certificat. Cependant, selon nos confrères du Soir, le cadre juridique devrait disparaitre dans un an à compter du 1er juillet.