L'OMS a déclaré qu'elle apportait son soutien aux cinq derniers pays qui n'ont pas encore lancé leur campagne de vaccination contre le Covid-19, alors que la planète a passé le cap des trois milliards de doses de vaccin administrées.

La vaccination n'a pas encore commencé au Burundi, en Erythrée, en Haïti, en Corée du Nord et en Tanzanie - les seuls pays parmi les 194 États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à ne pas avoir entamé de campagne. "L'OMS continue de soutenir ces pays dans leur prise de décision concernant le début des vaccinations", a déclaré une porte-parole à l'AFP.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait émis le souhait que chaque pays commence à vacciner ses personnels de santé et les personnes les plus vulnérables dans les cent premiers jours de 2021, une date qui a été dépassée en avril.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS

Cependant, les pays riches se réservant les lots sortant des chaînes de production, certains pays attendent de pouvoir administrer leurs premières doses. "Nous sommes confrontés à une pandémie à deux vitesses, alimentée par l'inégalité", a déclaré M. Tedros mardi.

Le dispositif Covax, qui vise à garantir l'accès des pays les plus pauvres aux vaccins, a jusqu'à présent fourni 89 millions de doses à 133 territoires participants. Mais l'approvisionnement de ce dispositif s'est pratiquement tari ce mois-ci, selon l'OMS, qui co-dirige le programme. "Le monde est en train d'échouer", a averti M. Tedros.

