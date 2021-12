Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mardi la fermeture des écoles primaires la semaine prochaine et le prolongement des mesures jusqu'au 14 janvier. De l'autre côté de la Manche, les nouvelles mesures ont été adoptées par la Chambre des communes et ce malgré l'opposition d'une frange des membres du parti du Premier ministre Boris Johnson.

Royaume-Uni: vaccination obligatoire pour le "personnel de santé de première ligne"

Au Royaume-Uni, la Chambre des communes a adopté mardi plusieurs mesures plus strictes pour lutter contre la propagation du coronavirus et de ses variants et ce malgré l'opposition d'une frange des membres du parti conservateur, le parti du Premier ministre Boris Johnson.

Selon la BBC, le masque sera obligatoire dans les lieux publics, à l'exception des pubs, des restaurants et des salles de sport. Par ailleurs, les personnes complètement vaccinées ayant eu un contact avec une personne infectée seront autorisées à passer un test tous les jours pendant sept jours au lieu d'être contraintes à l'isolement.

La vaccination deviendra également obligatoire pour le "personnel de santé de première ligne" à partir d'avril. Et enfin, un pass sanitaire sera demandé à l'entrée des discothèques et pour avoir accès à des événements majeurs. Il faudra être complètement vacciné, guéri du Covid ou avoir été testé négatif pour entrer. Le Labour, le plus grand parti d'opposition, avait annoncé à l'avance qu'il approuverait les mesures. Des dizaines de députés conservateurs, en revanche, avaient annoncé haut et fort qu'ils voteraient contre. Au final, 369 députés ont voté pour le pass sanitaire et 126 contre.

Fermeture des écoles le 20 décembre et restrictions prolongées jusqu'au 14 janvier

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mardi la fermeture des écoles primaires la semaine prochaine et le prolongement des restrictions sanitaires actuelles jusqu'au 14 janvier, à cause du nouveau variant Omicron.

Les écoles fermeront à partir du 20 décembre, soit une semaine avant le début des vacances de Noël, car les enfants, parmi lesquels les taux de Covid-19 sont les plus élevés, pourraient contaminer les membres de leur famille plus âgés, a déclaré M. Rutte lors d'une conférence de presse à La Haye.

Le gouvernement prolonge par ailleurs jusqu'au 14 janvier les restrictions sanitaires actuelles, dont la fermeture des magasins non essentiels, bars et restaurants tous les jours entre 17 heures et 5 heures du matin. Les citoyens ne peuvent recevoir que quatre invités à la maison. Les mesures étaient entrées en vigueur le 28 novembre pour une période initiale de trois semaines. Les cas de coronavirus sont les plus élevés parmi les élèves d'école primaire, ont déclaré mardi les autorités sanitaires.

