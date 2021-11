Le pourcentage de décès dans les maisons de repos néerlandaises est aussi élevé que lors de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus en novembre de l'année dernière, a indiqué lundi le professeur de médecine gériatrique Cees Hertogh sur les ondes de la radio publique NOS.

Les données les plus récentes montrent qu'environ 22% des résidents vaccinés meurent après avoir été infectés. La baisse de l'efficacité des vaccins, en particulier chez les personnes âgées, en est l'une des causes.

La fragilité des résidents des maisons de repos ainsi que le variant delta jouent également un rôle. "Il est non seulement plus contagieux que les variants précédents mais entraîne également plus souvent une issue fatale chez les personnes âgées vulnérables", note le professeur.

Les données les plus récentes montrent qu'environ 22% des résidents vaccinés meurent après avoir été infectés. La baisse de l'efficacité des vaccins, en particulier chez les personnes âgées, en est l'une des causes. La fragilité des résidents des maisons de repos ainsi que le variant delta jouent également un rôle. "Il est non seulement plus contagieux que les variants précédents mais entraîne également plus souvent une issue fatale chez les personnes âgées vulnérables", note le professeur.