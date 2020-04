La pandémie de coronavirus a dépassé la barre symbolique des 100.000 morts dans le monde, dont près de 70% en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre.

Des centaines de millions de personnes ont entamé vendredi un weekend de Pâques inédit et sans fidèles, dans un monde cloîtré pour tenter de circonscrire le coronavirus qui pourrait connaître une "résurgence mortelle" en cas de déconfinement précipité, selon l'OMS. D'ordinaire noire de monde pour cette fête la plus importante dans la tradition chrétienne, l'immense place Saint-Pierre de Rome restera désespérément vide, alors que l'épidémie planétaire a passé le cap symbolique des 100.000 morts.

Au total, 100.661 décès ont été recensés, dont 70.245 en Europe, continent le plus touché. L'Italie est le pays au monde ayant enregistré le plus de morts (18.849), devant les Etats-Unis (17.925), l'Espagne (15.843) et la France (13.197). Depuis le début de la pandémie, 1.650.651 cas ont été déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe (857.233) et plus de 475.000 aux Etats-Unis, pays où la pandémie progresse le plus rapidement. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

C'est sur écran que les fidèles suivront les messes d'un pape François lui-même confiné, qui a rendu un nouvel hommage appuyé aux "saints de la porte d'à côté", ces "médecins, bénévoles, religieux, prêtres, et travailleurs qui accomplissement leurs tâches pour que cette société fonctionne". A Jérusalem, pour la première fois en plus d'un siècle, le Saint-Sépulcre sera également fermé au public durant tout le weekend pascal. Une simple messe à huis clos y a été célébrée pour le vendredi saint, qui commémore la crucifixion du Christ.

"Déprimant"

Cette année, seul un "sosie" de Jésus a été autorisé à prier sur le parvis. "Déprimant", a résumé une habitante palestinienne de la Vieille ville. Autre symbole de ce monde chrétien à l'arrêt: un an après l'incendie de Notre-Dame de Paris, "le chantier du siècle" supposé reconstruire la charpente de la vénérable cathédrale gothique était lui aussi figé, confinement oblige. Chrétiens, mais également juifs et musulmans se voient privés de leurs célébrations: toutes les fêtes religieuses du mois d'avril sont affectées, Pâques chrétienne, mais aussi Pessah, la Pâque juive, et sans doute aussi le ramadan qui doit débuter autour du 24 avril.

Trois mois après l'annonce d'un premier décès à Wuhan, berceau de la maladie, en Chine, le bilan officiel du Covid-19 a dépassé les 100.000 morts, selon le comptage de l'AFP. L'Italie restait à la mi-journée la nation la plus touchée avec 18.279 décès, talonnée par les États-Unis (16.686 morts pour 466.299 cas), l'Espagne (15.843 morts), la France (12.210 morts) et le Royaume-Uni (8.958 morts), où 980 décès ont été enregistrés les dernières 24 heures. La Turquie a dépassé de son côté les 1.000 morts vendredi.

A Londres, le Premier ministre Boris Johnson, contaminé et hospitalisé depuis dimanche, a pu sortir des soins intensifs. "Il doit se reposer", a souligné son père. En Irlande voisine, le confinement est prolongé jusqu'au 5 mai.

Comme dans l'Etat de New York, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, l'Espagne, l'Italie et la France relèvent une tendance à la baisse de la tension hospitalière, signe que le confinement commence à porter ses fruits. L'Espagne a annoncé vendredi son plus bas nombre de morts quotidiens depuis le 24 mars, avec 605 décès.

Gérer le "reflux"

Partout, les autorités sanitaires appellent à ne pas relâcher les efforts pour autant. Et alors que certains pays européens se préparent à la sortie du confinement, dans le sillage de la Chine, l'OMS a souligné qu'une levée trop rapide des restrictions "pourrait entraîner une résurgence mortelle" de la pandémie. Son "reflux pourrait être aussi mortel que sa propagation s'il n'est pas géré convenablement", a prévenu le patron de l'agence onusienne, l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus.Des experts mettent également en garde. "Le pire scénario serait une sorte de fête de la victoire avec tout le monde dans la rue, en train de s'embrasser et de se congratuler", prévient David Lalloo, directeur de l'École de médecine tropicale de Liverpool.

Autre sujet post-confinement, le gouvernement allemand s'apprête à lancer une application mobile, inspirée de Singapour, pour faciliter le suivi individuel des cas et l'identification des chaînes de contamination, alors que l'exploitation des données issues des smartphones suscite un vif débat autour de la protection des données privées.

Pendant ce temps, la communauté internationale s'évertue toujours à surmonter ses divisions. La première réunion du Conseil de sécurité consacrée au Covid-19, organisée par visioconférence dans la nuit de jeudi à vendredi, a finalement accouché d'une souris. Ses 15 membres se sont bornés à apporter un vague "soutien" au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump se sont entretenus vendredi pour la troisième fois en deux semaines, pour parler Covid-19 et pétrole. Ceci alors que les principaux pays producteurs d'or noir s'efforcent toujours de finaliser un accord pour réduire leur production face à l'effondrement des cours.

En Europe, les 27 sont finalement parvenus jeudi à trouver un accord à l'arraché prévoyant 500 milliards d'euros immédiatement disponibles et un fonds de relance à venir d'un montant équivalent. Un sommet européen se réunira le 23 avril pour "jeter les bases d'une reprise économique musclée". En Afrique, où la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont dit craindre une "crise alimentaire", le Gabon mettra en oeuvre un confinement total de sa capitale Libreville dès dimanche.

