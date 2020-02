Les 118 Belges qui sont confinés dans un hôtel à Tenerife devront probablement y rester jusqu'au 10 mars, a fait savoir mercredi le tour-opérateur Tui.

Plus de 700 touristes séjournent à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace de l'île espagnole de Tenerife, dont 118 Belges (110 clients de Tui, deux de Sunweb et six via Corendon).

"Les autorités locales nous ont informés que la période de confinement au sein de l'hôtel H10 à Tenerife sera de 14 jours. Cela veut dire que les voyageurs devront probablement rester dans l'hôtel jusqu'au 10 mars", indique Tui. Toutefois, cela dépendra aussi des résultats des tests de dépistage au coronavirus, qui seront communiqués dans les 48 heures, selon le voyagiste.

Jusqu'à nouvel ordre, les voyageurs peuvent se déplacer librement au sein de l'hôtel, a souligné Tui.

