Jésus: 50 clichés crucifiés par les historiens

" Pour vous, qui suis-je ?" demande Jésus à ses disciples, alors qu'ils cheminent vers la région de Césarée de Philippe, sur les hauteurs du Golan. Vingt siècles plus tard, la question taraude toujours les chercheurs, qui confrontent les évangiles aux données de l'Histoire. Transcriptions tardives, tronquées et tendancieuses de témoignages originaux, les textes canoniques ont été " revus et corrigés " en fonction du contexte politico-religieux dans lequel a évolué la communauté paléochrétienne. Dogmes et prédication ont brouillé l'image de l'homme de Nazareth, tout comme certaines thèses du radicalisme critique et les élucubrations d'auteurs en vogue. Voici 50 idées préconçues passées au crible de la recherche.

