Un pont s'effondre au nord de Toulouse : une adolescente tuée et "probablement plusieurs disparus"

Un pont s'est effondré lundi au nord de Toulouse (France), un camion et une voiture sont tombés dans le Tarn, ont annoncé le pompiers. Une adolescente de 15 ans a été tuée et plusieurs personnes sont "probablement" disparues, a-t-on appris auprès de la préfecture, du parquet et des pompiers.

5 Fois partagé

Fois partagé













© Capture google maps

Le pont de Mirepoix-sur-Tarn, long de 150 mètres et large de 5m, reliant Mirepoix-sur-Tarn et Bessières, s'est effondré entre 8h00 et 8h30 lundi matin. Il avait été rénové en 2003. Il y a "trois véhicules impliqués, je n'ai pas encore le nombre de victimes, il y a plus de 60 pompiers sur place", a déclaré le président du conseil départemental de Haute-Garonne Georges Méric. Au sujet de l'état du pont, "il y aura une enquête", a-t-il ajouté. Le pont est situé sur la route départementale 71, dont l'entretien dépend du Conseil départemental. ALERTE - Effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn près de Toulouse. Au moins un mort et plusieurs blessés. (@olecorre / La Dépêche). pic.twitter.com/tNWNbybf2v — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 18, 2019 "On recense d'ores-et-déjà une victime de 15 ans (dont le corps a été repêché), sa mère (...) qui était dans le véhicule a pu être sauvée, notamment par des témoins", a indiqué le procureur de Toulouse Dominique Alzéari. Il y a "probablement plusieurs disparus, potentiellement le chauffeur du camion" et, "peut-être", celui d'un éventuel troisième véhicule, a précisé le préfet Etienne Guyot. Selon les pompiers, quatre personnes ont pu être "secourues".