Fin juin, l'Allemande Carola Rackete forçait l'entrée au port de Lampedusa du navire qu'elle commandait pour y débarquer la quarantaine de migrants sauvés au large de la Libye et bloqués plus de deux semaines à son bord. Haidi Sadik faisait partie de l'équipage du Sea-Watch 3. Elle nous a accordé une interview.

Haidi Sadik, 29 ans, est l'une des 22 membres d'équipage du Sea-Watch 3, l'un des plus gros bateaux de sauvetage en Méditerranée. Multi-casquettes, elle occupe la fonction de médiatrice culturelle et de porte-parole à bord du navire de l'ONG allemande battant pavillon néerlandais. Elle fait le lien entre les personnes sauvées en mer et l'équipage tout en assurant la communication avec la terre. Pour elle, la quarantaine de migrants sauvés ont été otages, pendant 17 jours, d'un "jeu politique" affiché en Une des médias du monde entier, pour "l'exemple".

