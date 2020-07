Plusieurs ministères clefs ont changé de titulaires lundi dans le nouveau gouvernement français conduit par Jean Castex, dont l'Intérieur et la Transition écologique, a annoncé le secrétaire général de la présidence Alexis Kohler.

Le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, venu de la droite, était jusqu'à présent ministre de l'Action et des comptes publics.

La Transition écologique échoit à une ex-écologiste passée au parti présidentiel, la députée Barbara Pompili, ancienne secrétaire d'État à la Biodioversité durant le quinquennat du président socialiste François Hollande.

Un ténor du barreau, l'avocat Eric Dupond-Moretti, a été nommé ministre de la Justice.

Roselyne Bachelot a pour sa part été désignée à la Culture, et Elisabeth Moreno à l'Egalité femmes-hommes.

Alain Griset hérite lui du maroquin des PME tandis que Brigitte Klinkert fera ses débuts au gouvernement à l'Insertion.

Nadia Hai à la Ville et Brigitte Bourguignon à l'Autonomie complètent l'équipe gouvernementale renouvelée de Jean Castex.

