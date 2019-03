Rejet de l'accord du Brexit: et maintenant?

Vers un "no deal"...

Les étapes suivantes avaient déjà été prévues en cas de second rejet de l'accord. Des motions vont être proposées à la Chambre des Communes ce mercredi pour voir si les députés britanniques veulent exclure un départ sans accord. En cas de "no deal", le Royaume-Uni mettrait fin du jour au lendemain à son appartenance à l'UE. Elle quitterait, de facto, le marché unique et l'union douanière, et ce sans période de transition. Ce scénario est redouté par les milieux économiques. De nombreux députés s'élèvent contre une telle issue, mais certains fervents défenseurs du Brexit jugent "qu'une absence d'accord vaut mieux qu'un mauvais accord". Si les parlementaires valident le "no deal", 87% des importations ne seraient pas soumises à des droits de douane et ...