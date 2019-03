Un report prolongé du Brexit? "Ce serait un vrai casse-tête institutionnel"

Alors que la date fatidique du 29 mars se rapproche, il apparait de plus en plus probable que Royaume-Uni demande une prolongation des négociations. Un report jugé "assez réaliste" par Nathalie Brack. "Les institutions européennes se préparent à l'idée d'un report, mais il doit être fortement justifié. On attend encore le vote de la Chambre des Communes, qui a lieu la semaine prochaine, mais vu qu'ils n'arrivent pas à dégager de majorités, on ne peut rien exclure."

