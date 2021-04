L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a critiqué jeudi la lenteur "inacceptable" de la vaccination contre le Covid-19 en Europe, qui est confrontée à la situation épidémique "la plus inquiétante" depuis "des mois".

"Le rythme lent de la vaccination prolonge la pandémie", déplore la branche européenne de l'organisation onusienne, en soulignant que le nombre de nouveaux cas en Europe a fortement progressé ces cinq dernières semaines. "Les vaccins sont notre meilleure voie pour sortir de la pandémie. Non seulement ils fonctionnent, mais ils sont aussi très efficaces pour limiter les infections. Néanmoins, le déploiement de ces vaccins est d'une lenteur inacceptable", a tancé le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge, cité dans le communiqué.

"Que je sois clair: nous devons accélérer le processus en renforçant la production, en réduisant les obstacles à l'administration des vaccins, et en utilisant la moindre dose que nous avons en stock", a-t-il affirmé. "Actuellement la situation régionale est la plus inquiétante que nous ayions observée depuis plusieurs mois", s'inquiète encore le responsable sanitaire.

Dans la zone Europe de l'OMS, qui inclut une cinquantaine de pays dont la Russie et plusieurs Etats d'Asie centrale, le nombre de nouveaux décès a dépassé les 24.000 la semaine passée et se rapproche "rapidement" de la barre du million, selon l'organisation. Le nombre de nouveaux cas hebdomadaire a lui atteint 1,6 million, alors qu'il était tombé sous le million il y a seulement cinq semaines, pointe l'OMS.

