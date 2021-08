Les réseaux sociaux sont devenus l'arme numéro un d'Emmanuel Macron pour convaincre les jeunes français à se faire vacciner, face à une protestation grandissante contre le pass sanitaire dans l'Hexagone.

Un T-shirt, des courtes vidéos sur TikTok et Instagram : Emmanuel Macron se la joue décontracté pour tenter de convaincre un maximum de jeunes français à aller se faire vacciner. Le président de la République française investit les réseaux fréquentés par les plus jeunes comme un véritable caméléon. Exit le costume et les discours formels, place au T-shirt et aux vidéos filmées en mode selfie.

...

Un T-shirt, des courtes vidéos sur TikTok et Instagram : Emmanuel Macron se la joue décontracté pour tenter de convaincre un maximum de jeunes français à aller se faire vacciner. Le président de la République française investit les réseaux fréquentés par les plus jeunes comme un véritable caméléon. Exit le costume et les discours formels, place au T-shirt et aux vidéos filmées en mode selfie.Un coup de com' rondement mené. En se rapprochant des plus jeunes, en adoptant un code vestimentaire "casual" et en optant pour une communication beaucoup plus personnelle et décontractée, Macron espère faire passer son discours de façon plus soft. L'image a un rôle prépondérant dans l'adoption d'un message. Et les équipes de communication du président l'ont bien compris. Un ado sera plus facilement convaincu par un président jouant dans la même cour de récrée, que par un président en costard au 20h de TF1. L'image et la forme sont là. Et puis, dans le discours, on retrouve un ton rassurant, presque familier. Loin des envolées lyriques dont il a le secret. Face à une mobilisation accrue contre le pass sanitaire en France, le chef de l'Etat s'est donc lancé dans un exercice de pédagogie sur les réseaux sociaux, répondant uniquement par de courtes vidéos en mode selfie aux questions des Français.A l'un d'eux qui s'interrogeait sur la sécurité des vaccins à ARN messager, Emmanuel Macron - en t-shirt noir, seul un drapeau français en arrière-plan rappelant la solennité de la fonction présidentielle - a répondu: "Le vaccin, d'abord, c'est français, c'est Louis Pasteur, ça fait un petit moment", et cela a permis d'éradiquer nombre de maladies.Pionnier de la microbiologie, Louis Pasteur (1822-1895) a notamment inventé le vaccin contre la rage. Il a donné son nom à un institut français privé de recherche, à but non lucratif.Quant à l'ARN messager: "à nouveau découverte française, ce n'est pas d'hier, c'est de 1961", souligne-t-il, en référence aux chercheurs de l'Institut Pasteur de Paris Jacques Monod, François Jacob et François Gros qui avaient alors démontré l'existence de cet ARN.Précisons que c'est toutefois la Hongroise Katalin Kariko qui travaillera sur cette technique à des fins thérapeutiques et deviendra, avec l'Américain Drew Weissman, la première à maîtriser les réactions immunitaires liées à la transcription de l'ARN messager. Les raccourcis sont faciles, mais pas toujours justes. On est dans l'instant, et dans la rapidité propre aux réseaux sociaux fréquentés par la jeune génération. En collant cette étiquette française, Macron compte bien redonner une couleur locale et de proximité au vaccin. Comme la technologie est d'origine française, pas de quoi s'en inquiéter, n'est-ce pas ?Interrogé par ailleurs sur l'efficacité de la vaccination anti-Covid, Emmanuel Macron souligne dans une autre vidéo qu'actuellement "85% des gens hospitalisés sont des gens qui ne sont pas vaccinés".Si certains internautes saluent l'initiative, d'autres restent circonspects, voire hostiles.Certains critiquent la hausse des prix des vaccins de Pfizer et Moderna, ou se disent persuadés que derrière ces "prises de paroles itératives et insistantes" de l'exécutif pour inciter à la vaccination se cachent "d'autres enjeux", notamment financiers.L'initiative du chef de l'Etat intervient alors que le troisième samedi consécutif de manifestations contre le pass sanitaire a été marqué par une mobilisation accrue, plus de 200.000 personnes, au coeur des vacances d'été.En France, 53% de la population (plus de 67 millions d'habitants) a désormais un schéma vaccinal complet. Parallèlement, le nombre de personnes hospitalisées après avoir été contaminées ne cesse d'augmenter ces derniers jours, conséquence de la forte contagiosité du variant Delta.Au total, 111.997 personnes sont officiellement décédées du Covid en France depuis le début de l'épidémie.Les réseaux sociaux sont-ils la solution miracle pour Emmanuel Macron ? Si la vaccination pourrait connaître un boom à court terme chez les jeunes, à l'instar de ce qu'il s'est produit après l'annonce d'extension du pass sanitaire, les fractures d'opinions dans la société française sont ouvertes, bien ouvertes. Avec ou sans TikTok.La président de la République y gagne-t-il à changer perpétuellement de casquettes ? Il n'hésite en tout cas pas à le faire. Aujourd'hui, autre salle, autre ambiance. Macron n'est plus en t-shirt. Il a sommé, un an jour pour jour après l'explosion du port de Beyrouth, les dirigeants libanais de former un gouvernement et d'engager des réformes, les accusant de "pourrissement" et agitant une nouvelle fois la menace de sanctions.(avec Afp)