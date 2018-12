Luz: "Oui, le dessin m'a sauvé"

Le dessinateur est sans cesse, et pour toujours, ramené à la journée du 7 janvier 2015, et aux attentats contre Charlie Hebdo. Lui, avait plutôt envie de raconter les vingt-trois ans qu'il a passés dans sa rédaction, entre amis et passionnés du dessin. Un livre, Indélébiles, clôt plus qu'un chapitre: il lui permet, enfin, de sortir des ténèbres.