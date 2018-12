Philippe Lançon, survivant de Charlie : "Une partie de moi reste dans les limbes "

Expérimenter l'impensable, et en tirer un livre majuscule : gravement blessé dans l'attentat contre Charlie Hebdo, en janvier 2015, le journaliste Philippe Lançon a consacré Le Lambeau à ses longues reconstructions, physique et psychique. Un livre bouleversant, couronné par le prix Femina et une mention spéciale du Renaudot. Doublement mérité.