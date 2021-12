Le gouvernement italien, confronté à un rebond des contagions dû au variant Omicron, a décidé mercredi soir d'exiger le pass vaccinal dans les transports, les hôtels, les terrasses de restaurants, les foires et congrès ainsi que les piscines et salles de gym.

Ces mesures entreront en vigueur le 10 janvier, selon le décret-loi "introduisant des mesures urgentes pour contenir la diffusion de l'épidémie de Covid-19" adopté lors d'un conseil des ministres présidé par Mario Draghi.

Jusqu'ici, pour prendre le train et l'avion, il suffisait d'être en possession d'un pass sanitaire "de base", qui pouvait être obtenu grâce à la vaccination mais aussi avec un test négatif.

Le pass vaccinal, baptisé en Italie "pass sanitaire renforcé", s'obtient seulement avec un cycle vaccinal complet ou après guérison du Covid.

En Italie, le pass vaccinal est actuellement exigé pour certaines catégories professionnelles comme le personnel de santé et les forces de l'ordre.

Quarantaine réduite pour les vaccinés

Le gouvernement a aussi décidé mercredi de supprimer la quarantaine de dix jours pour les cas contact vaccinés ou guéris du Covid. Les non vaccinés devront quant à eux continuer à respecter une quarantaine de dix jours.

Cet assouplissement des règles de quarantaine vise à empêcher la paralysie de certains secteurs comme les transports, où le nombre important d'employés en quarantaine a conduit par exemple à l'annulation de nombreux trains.

Enfin, les enceintes sportives seront soumises à des jauges: 35% pour les enceintes couvertes et 50% pour celles en plein air.

Comme ses voisins européens, l'Italie est actuellement confrontée à un important rebond des contagions ces derniers jours. Presque 100.000 nouveaux cas (98.020) ont ainsi été enregistrés mercredi, et plus de 600.000 personnes sont actuellement positives.

