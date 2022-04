Mieux pour Macron et Le Pen, moins pour les "petits" candidats: focus sur les résultats des candidats en 2017 vs 2022.

1. Emmanuel Macron

En 2017, pour sa première élection, celui qui allait devenir président avait récolté 24,1% des suffrages. Soit près de 8,7 millions de voix.

En 2022, il progresse, avec environ 28% des votes.

2. Marine Le Pen

Progression également pour Marine Le Pen: de 21,3 % en 2017 à 23-24% en 2022.

3. Jean-Luc Mélenchon

En 2017, il arrivait quatrième, derrière (et dans cet ordre) Macron, Le Pen et Fillon, avec 19,58%. Cette fois, il se hisse sur la troisième marche, en très légère progression (20%)

4. Nicolas Dupont-Aignan

Le président de Debout la France avait récolté 4,7% en 2017 (4,7%). En 2022, il chute à 2%.

5. Jean Lassale

L'ancien proche de François Bayrou, représentant du Mouvement démocrate, avait obtenu 1,21% des voix en 2017. Cette fois, il atteint 2,5%. Et dépasse ainsi la candidate socialiste, Anne Hidalgo, qui doit assumer un échec cuisant (2%).

6. Philippe Poutou

Le candidat d'extrême gauche (Nouveau Parti Anticapitaliste) avait obtenu 1,09% des votes en 2017. Pour sa dernière campagne, il fait un statu quo (1%).

7. Nathalie Arthaud

Candidate de la Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud n'avait pas dépassé le pour cent en 2017 (0,64%)... et ne fait guère mieux cette fois (0,5%).

Valérie Pécresse, candidate des Républicains, ne s'était pas présentée en 2017. Mais François Fillon, qui représentait alors leur parti de droite, avait obtenu le troisième meilleur score du 1er tour, avec 20,01%. La chute est rude, en 2022: 4,5%. Le cap symbolique des 5% n'aura même pas été atteint.

Première élection également pour la candidate du PS Anne Hidalgo... et échec cuisant. Son prédécesseur en 2017, Benoît Hamon, avait obtenu 6,36% des suffrages, Elle est, cette fois, tombée à 2%.

Pas de point de comparaison pour Yannick Jadot, candidat pour la première fois pour Europe Ecologie Les Verts : son parti s'était rallié au PS de Benoît Hamon en 2017. En 2022, il a capitalisé 5% des voix.

Le candidat d'extrême droite Eric Zemmour (Reconquête) n'avait pas participé au scrutin en 2017. Pour sa première élection, il remporte 7% des votes.

C'était également la première participation pour le candidat du Parti communiste Fabien Roussel, qui obtient 2,5%.

