Derrière un vin, il y a une femme. La preuve par Peggy Buronfosse

Sandrine GOEYVAERTS Sommelière, caviste, blogueuse et auteure de Jamais en carafe (à paraître)

Derrière une bouteille de vin, il y a une histoire et de plus en plus souvent une femme. Vigneronnes, tombées dans la cuve petite ou en amour plus tard, elles ont une multitude de profils passionnants. Qu'est-ce qui les motive ? Au fil de l'été, nous partons à la découverte de sept d'entre elles.

© Didier Lacroix

Vous qui lisez ces lignes, connaissez-vous l'élégante ivresse des vins du Jura ? Le sublime savagnin, toute en sensualité retenue, amande sur la langue. Le poulsard (toi de là que je m'y mette), ce coquin aux joues rouges, à la gouaille enfantine ? Et le trousseau, des épices, du nerf, du caractère ? C'est très simple : une fois découverts, ce sont des vins qui n'offrent aucun retour en arrière possible : vous en êtes amoureux, indubitablement. Leurs robes or, orangées ou fraise vous ont tourné les sens et fébrilement, vous les cherchez, dans les restaurants, les c...

